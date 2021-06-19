Утром 19 июня в центре Петербурга на некоторое время перекрывали одну из набережных ради искусства.
«На Английской набережной, 52, снимают фильм «Фитин». Съезд с Благовещенского моста на набережную перекрыт», — рассказал читатель «Фонтанки» Виктор. Название фильма ему сообщили работники съёмочной площадки.
Около 10 часов утра карта «Яндекс» показывала улицу без движение. В 10:34 уже видно, что транспорт там едет.
В Петербурге уже не раз ограничивали движение из-за драматического сериала «Фитин». Его съёмки начались в феврале 2021 года. Он рассказывает о советской разведке в 1938–1945 годах через призму жизни руководителя внешней разведки СССР Павла Фитина.