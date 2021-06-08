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Киносъемки перекроют несколько улиц на Васильевском острове и Петроградской стороне

Движение транспорта в Василеостровском и Петроградском районах Петербурга в ближайшие выходные будут перекрывать для съемок художественных фильмов. Парковку начнут запрещать уже в пятницу, 11 июня.

Как сообщают 8 июня в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга, для съемок фильма «В раю мест нет» 12 июня с 10:00 до 22:00 будет перекрыто движение по Тифлисской улице, площади Академика Сахарова, Менделеевской линии, Биржевому проезду от Тифлисского переулка до Менделеевской линии и Тифлисскому переулку в направлении от Тифлисской улицы к Биржевому проезду.

Кроме того, с 8:00 11 июня до 22:00 12 июня на Тифлисской улице, площади Академика Сахарова и Менделеевской линии будет запрещена остановка автомобильного транспорта.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга
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На Петроградской стороне пройдут съемки сериала «Фитин». Из-за этого движение транспорта по улице Профессора Попова от дома 2П до дома 9 и по Аптекарскому проспекту от дома 6 до дома 10 будет:

  • 13 июня с 9:00 до 13:00 — перекрыто;
  • 13 июня с 13:00 до 20:00 — приостановлено, но не более чем на 15 минут в течение 45 минут;
  • с 20:00 13 июня до 5:00 14 июня — перекрыто.

Помимо этого, будет запрещено парковаться:

  • с 6:00 11 июня до 5:00 14 июня — на улице Профессора Попова от дома 2П до дома 9 и Аптекарском проспекте от дома 6 до дома 10;
  • с 6:00 12 июня до 5:00 14 июня — на Аптекарском проспекте от набережной Карповки до улицы Профессора Попова.
Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга
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Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга
Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга

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Комментарии (1)

krowmerk
Может ненада? Зачем миру очередное отечественное кено?
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