Движение транспорта в Василеостровском и Петроградском районах Петербурга в ближайшие выходные будут перекрывать для съемок художественных фильмов. Парковку начнут запрещать уже в пятницу, 11 июня.
Как сообщают 8 июня в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга, для съемок фильма «В раю мест нет» 12 июня с 10:00 до 22:00 будет перекрыто движение по Тифлисской улице, площади Академика Сахарова, Менделеевской линии, Биржевому проезду от Тифлисского переулка до Менделеевской линии и Тифлисскому переулку в направлении от Тифлисской улицы к Биржевому проезду.
Кроме того, с 8:00 11 июня до 22:00 12 июня на Тифлисской улице, площади Академика Сахарова и Менделеевской линии будет запрещена остановка автомобильного транспорта.
На Петроградской стороне пройдут съемки сериала «Фитин». Из-за этого движение транспорта по улице Профессора Попова от дома 2П до дома 9 и по Аптекарскому проспекту от дома 6 до дома 10 будет:
- 13 июня с 9:00 до 13:00 — перекрыто;
- 13 июня с 13:00 до 20:00 — приостановлено, но не более чем на 15 минут в течение 45 минут;
- с 20:00 13 июня до 5:00 14 июня — перекрыто.
Помимо этого, будет запрещено парковаться:
- с 6:00 11 июня до 5:00 14 июня — на улице Профессора Попова от дома 2П до дома 9 и Аптекарском проспекте от дома 6 до дома 10;
- с 6:00 12 июня до 5:00 14 июня — на Аптекарском проспекте от набережной Карповки до улицы Профессора Попова.