Движение транспорта в Василеостровском и Петроградском районах Петербурга в ближайшие выходные будут перекрывать для съемок художественных фильмов. Парковку начнут запрещать уже в пятницу, 11 июня.



Как сообщают 8 июня в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга, для съемок фильма «В раю мест нет» 12 июня с 10:00 до 22:00 будет перекрыто движение по Тифлисской улице, площади Академика Сахарова, Менделеевской линии, Биржевому проезду от Тифлисского переулка до Менделеевской линии и Тифлисскому переулку в направлении от Тифлисской улицы к Биржевому проезду.