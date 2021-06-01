FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
73.30р89.38р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Съёмки сериала о руководителе внешней разведки СССР на день перекроют две улицы в центре Петербурга

Телесъёмки перекроют движение по двум улицам в центре Петербурга

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

В первые выходные июня в центре Петербурга будут перекрывать движение транспорта по двум улицам из-за съемок сериала. Еще на нескольких запретят парковаться два-три дня.

Как сообщает 1 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в связи с проведением съемок художественного фильма «Фитин» с 5:00 до 23:30 5 июня будет перекрыто движение транспорта по улице Оружейника Фёдорова и Соляному переулку от Гангутской улицы до улицы Чайковского.

Помимо этого, будет запрещено парковаться:

  • с 8:00 3 июня до 23:30 5 июня — на улице Оружейника Фёдорова и в Соляном переулке от Гангутской улицы до улицы Чайковского;
  • с 8:00 4 июня до 23:30 5 июня — на улице Чайковского от Соляного переулка до Гагаринской улицы и на Гагаринской улице от улицы Оружейника Фёдорова до Гангутской улицы.

Драматический сериал «Фитин», съемки которого начались в феврале 2021 года, рассказывает о советской разведке в 1938–1945 годах через призму жизни руководителя внешней разведки СССР Павла Фитина.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

SNOW
Чекисты - новые герои нашего времени.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний