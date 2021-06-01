В первые выходные июня в центре Петербурга будут перекрывать движение транспорта по двум улицам из-за съемок сериала. Еще на нескольких запретят парковаться два-три дня.



Как сообщает 1 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в связи с проведением съемок художественного фильма «Фитин» с 5:00 до 23:30 5 июня будет перекрыто движение транспорта по улице Оружейника Фёдорова и Соляному переулку от Гангутской улицы до улицы Чайковского.

Помимо этого, будет запрещено парковаться: