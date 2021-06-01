В первые выходные июня в центре Петербурга будут перекрывать движение транспорта по двум улицам из-за съемок сериала. Еще на нескольких запретят парковаться два-три дня.
Как сообщает 1 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в связи с проведением съемок художественного фильма «Фитин» с 5:00 до 23:30 5 июня будет перекрыто движение транспорта по улице Оружейника Фёдорова и Соляному переулку от Гангутской улицы до улицы Чайковского.
Помимо этого, будет запрещено парковаться:
- с 8:00 3 июня до 23:30 5 июня — на улице Оружейника Фёдорова и в Соляном переулке от Гангутской улицы до улицы Чайковского;
- с 8:00 4 июня до 23:30 5 июня — на улице Чайковского от Соляного переулка до Гагаринской улицы и на Гагаринской улице от улицы Оружейника Фёдорова до Гангутской улицы.
Драматический сериал «Фитин», съемки которого начались в феврале 2021 года, рассказывает о советской разведке в 1938–1945 годах через призму жизни руководителя внешней разведки СССР Павла Фитина.