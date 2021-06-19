Водитель каршеринга не стал притормаживать перед электросамокатчиком в Василеостровском районе Петербурга. Скорая проехала мимо.
В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео, снятое камерами уличного видеонаблюдения на перекрестке Малого проспекта и 15-й линии Васильевского острова вечером 18 июня. Мужчина на электросамокате ехал в потоке машин, на небольшом расстоянии за внедорожником. Перекресток в этот момент пересекал каршеринговый автомобиль. Судя по кадрам, незадолго до столкновения он прибавил скорость.
Самокатчик упал между двумя полосами и схватился за голову. Мимо в этот момент проехала машина скорой помощи. К пострадавшему потянулись прохожие и водитель каршеринга. «Сошлись две беды», — комментировали кадры с места аварии пользователи соцсетей.
«Фонтанка» запросила информацию о состоянии электросамокатчика в ГУ МВД региона.