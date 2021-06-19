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Авария с двумя «бедами» на Васильевском попала на видео. Водитель автомобиля давил на газ

Видео аварии с самокатом и каршерингом на Васильевском острове

Водитель каршеринга не стал притормаживать перед электросамокатчиком в Василеостровском районе Петербурга. Скорая проехала мимо.

В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео, снятое камерами уличного видеонаблюдения на перекрестке Малого проспекта и 15-й линии Васильевского острова вечером 18 июня. Мужчина на электросамокате ехал в потоке машин, на небольшом расстоянии за внедорожником. Перекресток в этот момент пересекал каршеринговый автомобиль. Судя по кадрам, незадолго до столкновения он прибавил скорость.

Самокатчик упал между двумя полосами и схватился за голову. Мимо в этот момент проехала машина скорой помощи. К пострадавшему потянулись прохожие и водитель каршеринга. «Сошлись две беды», — комментировали кадры с места аварии пользователи соцсетей.

«Фонтанка» запросила информацию о состоянии электросамокатчика в ГУ МВД региона.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

stavrosmarauder
Скорую помощь привлекать так же надо, дебил водитель
Маэстро
Самокатчик по нашим законам - пешеход. То есть, пешеход бежал в потоке машин… не пора ли эти страусиные бега как-то упорядочить?
_Igor_
Мой телефон 2011 года розлива лучше снимает.
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