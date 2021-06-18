«Две беды» встретились на Васильевском острове. Каршеринговый автомобиль сбил самокатчика

Дорожная авария с участием арендованной машины и средства индивидуальной мобильности произошла в Василеостровском районе Петербурга вечером 18 июня. Фотография с места происшествия опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, каршеринговый автомобиль сбил мужчину на самокате на перекрёстке Малого проспекта и 15-й линии В.О. Судя по снимкам, последний упал на проезжую часть. Первую помощь ему оказали свидетели происшествия. О состоянии пострадавшего не сообщается.

«Сошлись две беды России», — отмечают участники группы в комментариях под фотографией.