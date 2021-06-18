FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +28
72.22р85.99р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниАфиша уик-энда 18-20 июня
0
Печать

«Две беды» встретились на Васильевском острове. Каршеринговый автомобиль сбил самокатчика

Очевидцы сняли последствия аварии с участием каршеринга и самоката в Петербурге

Дорожная авария с участием арендованной машины и средства индивидуальной мобильности произошла в Василеостровском районе Петербурга вечером 18 июня. Фотография с места происшествия опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, каршеринговый автомобиль сбил мужчину на самокате на перекрёстке Малого проспекта и 15-й линии В.О. Судя по снимкам, последний упал на проезжую часть. Первую помощь ему оказали свидетели происшествия. О состоянии пострадавшего не сообщается.

«Сошлись две беды России», — отмечают участники группы в комментариях под фотографией.

«Фонтанка» попросила уточнить подробности происшествия региональное управление МВД.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний