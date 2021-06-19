На юге холодно, на севере — жара: что случилось с летом в России?

Те, кому не хватило места у водоема, спасаются от жары в фонтанах Фото: Анна Золотова / NGS.RU Поделиться Поделиться







Первый месяц лета в России выдался аномальным: на Урале и в центральных регионах жара, как на юге, а жители южных курортов жалуются на низкую температуру. В целом кажется, что погода стала более экстремальной: зимой — настоящие холода и тридцатиградусные морозы, летом — невыносимая духота и солнце. Синоптики и климатолог объяснили, что творится с погодой и будет ли так теперь каждый год. Почему на юге холодно, а в остальной России жарко? В мае и июне температурные рекорды фиксировали в разных регионах страны: на Русском Севере, в Архангельске, 19 мая синоптики зафиксировали +32,2 °C — это абсолютный максимум месяца, 17 мая в Москве впервые за 63 года воздух прогрелся до +27 °C . День 16 июня в Екатеринбурге стал самым жарким за последние 100 лет. Воздух прогрелся до +33,9 °C.

Причина такой жары — антициклон. Это огромный атмосферный вихрь, который выталкивает воздух во все стороны из центра. Во время антициклона небо всегда ясное, потому что он вытесняет из себя облака. Солнцу, чтобы прогреть воздух, они не мешают. — Солнце очень жаркое, мы сейчас находимся вблизи дня летнего солнцестояния, когда солнечные лучи проходят кратчайший путь до поверхности земли, — рассказывает научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. — 21 июня будет день летнего солнцестояния. Солнечные лучи сейчас насыщены энергией и будут очень сильно нагревать воздух. Настоящая жара, превышающая норму на 6–7 градусов. Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета. Пока антициклон не уйдет, жара продлится еще какое-то время и даже усилится. Особенно это касается европейской части России, где к концу недели жара достигнет 32–34 °C . Так что о новых температурных рекордах мы еще услышим. Вильфанд добавляет, что такая погода очень опасна для людей среднего и пожилого возраста — есть риск обезвоживания. В эти дни лучше не находиться под прямыми солнечными лучами.

А пока в центральных и восточных регионах стоит жара, жители юга жалуются на необычно холодную погоду. В Сочи в первой половине июня температура не поднималась выше + 20 °C . Жители курорта жаловались, что даже зимой воздух в городе прогревается сильнее. Синоптики и это объясняют циклонической деятельностью: тот антициклон, что завис над центральной частью России, заблокировал обычное движение воздушных масс, поэтому и получилось, что в северных городах было намного теплее, чем на черноморских курортах. Вместе с прохладной погодой на юг России обрушился настоящий тропический ливень. За ночь со среды на четверг в Керчи выпала почти двухмесячная норма осадков, а река Мелек-Чесме вышла из берегов. Подтоплены 236 частных и многоквартирных домов, без электричества осталась центральная часть города. Большая вода по окна затопила автобусы, а легковушки и вовсе скрыла.

Как выглядит затопленная Керчь Сеть городских порталов

Затем ливень обрушился на Краснодарский край: в столице региона затопило полтора десятка улиц, в Анапе и Геленджике повалило деревья и размыло некоторые пляжи. К пятнице ливень добрался до Ялты, местные власти из-за непогоды объявили режим ЧС: закрыли въезд в город, отключили водоснабжение, местных жителей просят не выходить из домов — вода сносит машины и размывает дороги.

— За ночь 87 мм осадков, это почти две с половиной месячные нормы июня, — комментирует ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. — Метеостанция соседнего Ай-Петри зафиксировала выпадение за ночь 187 мм дождя! Это почти три с половиной месячные нормы или почти двухсотлитровая бочка воды на каждый квадратный метр площади.

Причиной такого ненастья является очень активная «черноморская депрессия», то есть циклон, который образовался над теплыми водами Чёрного моря. Он уже достаточно давний, но в последние дни связанные с ним атмосферные фронты обострились и вызвали чрезвычайно сильные ливневые доджи.

Впрочем, на остаток лета на черноморских курортах синоптики дают благоприятный прогноз: циклоны постепенно покинут регион, а температурный режим вернется к климатической норме.

Кто виноват, что нас кидает из жары в холод?

Даже при условии антициклона и периода солнцестояния нормой такую погоду назвать сложно. В регионах, где антициклон уже отошел, практически тут же наступает холод. Еще 14 июня на севере (в Ямало-Ненецком автономном округе) температура была рекордной — +28 °C , а сейчас уже +9 °C.

Эксперты говорят, что летом такой изменчивой температуры с превышениями в 5–6 градусов быть не должно. Обычно такое происходит зимой, когда температура сильно зависит от направления ветра. Летом же солнце сглаживает влияние ветра, и перепады не должны быть такими существенными. Поэтому первое, чем хочется объяснить такие перепады, это влияние глобального потепления. — Надо различать погоду и климат, — объясняет понятие «глобальное потепление» климатолог Андрей Киселёв. — Представьте себе, что перед вами лежит календарь, рассчитанный на 30 лет. Вы ежедневно заполняете страницу соответствующей даты: температура, влажность воздуха, ветер и так далее. Когда вы заполните весь этот календарь, то информация за 30 лет — это климат. Одна страница — это погода. Погода может различаться очень сильно от года к году, от месяца к месяцу. А вот климат более устойчивый. Андрей Киселёв — кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова , автор книги «Парадоксы климата».



Аномалии в погоде зимой и летом иногда случаются, и в этом, заверяет климатолог, нет ничего необычного. Но совсем другое, когда такие перепады, или, как называют их синоптики, «волны тепла» и «волны холода», происходят очень часто. Это уже можно назвать следствием глобального потепления.

— Конкретные эпизоды объясняются синоптическими и физическими свойствами. А тот факт, что увеличивается повторяемость в разных районах очень разной погоды, которая называется очень ласково «волной тепла», — это опасное явление, и вот это уже следствие глобального потепления, — резюмирует Вильфанд.

Подобные изменения в климате в первую очередь происходят из-за влияния человека. Но нужно также учитывать и изменчивость самой климатической системы, которая может спровоцировать извержение вулкана или изменение солнечной активности, поэтому давать прогнозы на будущее экспертам сложно.



«Никаких серьезных доводов, что случится похолодание, нет. Но и сказать, что следующий год будет теплее, чем предыдущий, тоже нельзя» Андрей Киселёв, климатолог

— Год от года меняется ситуация, предсказать что-либо сложно. Общая тенденция такова, что температура, видимо, будет расти и будут учащаться всевозможные климатические аномалии, которые будут выражаться либо в волнах тепла и холода, либо в изменении режима осадков, либо в усилении ветровых нагрузок, — считает Андрей Киселёв.



Проблема изменения климата стала одной из ключевых в мировой повестке, поэтому главный тренд на будущие десятилетия — это декарбонизация, то есть переход к более экологичным источникам энергии и снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. Это должно остановить глобальное потепление, но наше поколение эти изменения уже, скорее всего, не застанет. — Климатическая система чрезвычайно инерционна. Если мы будем снижать наше влияние, то скажется это только на будущих поколениях, — резюмирует климатолог Киселёв. — Мы этого не почувствуем, к сожалению. Все наши деяния климатическая система должна переварить, поэтому быстро этого не произойдет. Мы не увидим быстрой отдачи наших даже самых правильных решений.