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Голикова: Инфицированность индийским штаммом в помещениях может достигать 60%

Вице-премьер России Татьяна Голикова привела статистику, свидетельствующую о серьёзности угрозы индийского штамма коронавируса — более заразного и агрессивного.

«На территории мира, 70 государств, и на территории РФ резко возрастает доля индийского штамма, который получил название «дельта» и, по заключениям и международных исследователей и наших учёных, <...> он обладает более высокой контагиозностью по отношению к тем штаммам, которые мы наблюдали ранее. <...> Инфицированность этим штаммом в закрытых помещениях доходит до 60%, в открытых помещениях — до 40%», — проинформировала Голикова на брифинге, посвящённом ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 89,3% москвичей, у которых недавно выявили COVID-19, заражены индийским штаммом.

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Комментарии (10)

А2020
Консилиум врачей. Голикова и Собянин. Лучше иногда молчать, чем говорить.
266081655
"Инфицированность этим штаммом в закрытых помещениях доходит до 60%, в открытых помещениях — до 40%» Переведите фразу на русский!!!
Особо хочется узнать, что такое "открытые помещения!?
Агроном аэродрома
Значит пора опять закрывать скверы и парки. "В связи с повышенной пожароопасностью".
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