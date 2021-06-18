Голикова: Инфицированность индийским штаммом в помещениях может достигать 60%

Вице-премьер России Татьяна Голикова привела статистику, свидетельствующую о серьёзности угрозы индийского штамма коронавируса — более заразного и агрессивного.
«На территории мира, 70 государств, и на территории РФ резко возрастает доля индийского штамма, который получил название «дельта» и, по заключениям и международных исследователей и наших учёных, <...> он обладает более высокой контагиозностью по отношению к тем штаммам, которые мы наблюдали ранее. <...> Инфицированность этим штаммом в закрытых помещениях доходит до 60%, в открытых помещениях — до 40%», — проинформировала Голикова на брифинге, посвящённом ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 89,3% москвичей, у которых недавно выявили COVID-19, заражены индийским штаммом.