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Шесть аварий собрали огромную пробку на участке КАД на севере Петербурга

Участок КАД в районе Мурино обездвижен из-за шести аварий

Сразу несколько ДТП обездвижили участок кольцевой автодороги в Петербурге вечером 18 июня. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели. Напряжённую дорожную ситуацию также фиксирует сервис «Яндекс.Пробки».

Фото: фрагмент скриншота страницы сервиса Яндекс.Пробки
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Судя по виртуальной карте, на участке КАД от Мурино до Парголово образовался транспортный затор, длина которого составляет более восьми километров. Сервис фиксирует на этом отрезке шесть дорожно-транспортных происшествий.

читатель «Фонтанки»

Как рассказал «Фонтанке» очевидец, участниками одной из аварий стали четыре автомобилиста.

«Около 18:20 поступила информация о ДТП на 28-м километре внешнего кольца КАД. Столкновение двух легковых автомобилей во 2-й полосе. Без пострадавших», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Там также добавили, что информация о других авариях им не поступала, отметив, что из-за высокой интенсивности автомобильного движения, в том числе большого количества машин, поворачивающих с КАД на автодорогу А-121 «Сортавала», движение на участке затруднено.

Фото: фрагмент скриншота страницы сервиса Яндекс.Пробки

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Комментарии (2)

hal9000
Я на метрополитене с ветерком еду..проблемы индейцев меня особо не интересуют ..
petr0f
Чайники голимые, понакупают прав, а честным людям в пробках стоять
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