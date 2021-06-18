Сразу несколько ДТП обездвижили участок кольцевой автодороги в Петербурге вечером 18 июня. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели. Напряжённую дорожную ситуацию также фиксирует сервис «Яндекс.Пробки».

Судя по виртуальной карте, на участке КАД от Мурино до Парголово образовался транспортный затор, длина которого составляет более восьми километров. Сервис фиксирует на этом отрезке шесть дорожно-транспортных происшествий.

Как рассказал «Фонтанке» очевидец, участниками одной из аварий стали четыре автомобилиста.

«Около 18:20 поступила информация о ДТП на 28-м километре внешнего кольца КАД. Столкновение двух легковых автомобилей во 2-й полосе. Без пострадавших», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Там также добавили, что информация о других авариях им не поступала, отметив, что из-за высокой интенсивности автомобильного движения, в том числе большого количества машин, поворачивающих с КАД на автодорогу А-121 «Сортавала», движение на участке затруднено.