Суд оштрафовал собственников ДК Кирова на 50 тысяч рублей за несогласованный ремонт

Василеостровский районный суд Петербурга привлёк к административной ответственности ООО «ДК Кирова» за ремонтные работы, проведённые до получения разрешения на них. Об этом 18 июня сообщила объединенная пресс-служба судов.

Здание на Большом проспекте В.О, д. 83, лит. А является объектом культурного наследия. Собственники вели работы по раскрытию ранее заложенных дверных и оконных проёмов и установке металлопластиковых окон и дверей на северо-западных дворовых фасадах первого этажа, заменили деревянные двери на металлопластиковые. На втором и третьем этажах юго-восточных лицевых фасадов, а также на втором этаже северо-западного дворового фасада были сооружены тепляки для проведения работ, на восточных фасадах натянута защитная сетка, установлена вывеска «Прохода нет! Ремонтные работы».



На дворовой территории складировались строительные материалы и строительный мусор, находились рабочие и строительная техника, во внутренних помещениях первого этажа вёлся монтаж осветительного оборудования. Колонны были оштукатурены, полы загрязнены строительной пылью. «Указанные работы выполнены в отсутствие разрешения КГИОП и согласованной с КГИОП проектной документации», — отметили в пресс-службе судов.

При поступлении дела в суд ООО «ДК Кирова» вменялась ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия), но суд переквалифицировал его действия на ст. 7.14 КоАП РФ (организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием объектов культурного наследия) и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

В управляющей компании сообщили, что решение было вынесено по нарушениям прошлых лет. С тех пор команда согласовала проект противоаварийных работ с КГИОП. «Основной проект по срокам сдачи продлён до конца 2024 года. Недавно была проверка на объекте КГИОП, никаких нарушений не выявлено», — отметили в ДК Кирова.

