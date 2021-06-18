Ночью и без масок. Власти Москвы объяснили, как будут работать рестораны с «бесковидными зонами»

Руководитель департамента торговли и услуг столицы рассказал о работе зон без коронавируса в ресторанах Москвы.



«Антиковидные зоны работают и днём, и вечером, они также распространяются на бары и ночные клубы», — цитирует 18 июня Алексея Немерюка РИА Новости.

По его словам, при соблюдении всех правил посетителям разрешат не носить маски, а внутри отменят «санитарную рассадку».

Власти намерены проверять рестораны с зонами без коронавируса, пускать в которые будут только по паспортам и QR-кодам с информацией о вакцинации.