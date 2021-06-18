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Ночью и без масок. Власти Москвы объяснили, как будут работать рестораны с «бесковидными зонами»

Заведения общепита с «бесковидными зонами» будут работать в Москве и ночью

Руководитель департамента торговли и услуг столицы рассказал о работе зон без коронавируса в ресторанах Москвы.

«Антиковидные зоны работают и днём, и вечером, они также распространяются на бары и ночные клубы», — цитирует 18 июня Алексея Немерюка РИА Новости.

По его словам, при соблюдении всех правил посетителям разрешат не носить маски, а внутри отменят «санитарную рассадку».

Власти намерены проверять рестораны с зонами без коронавируса, пускать в которые будут только по паспортам и QR-кодам с информацией о вакцинации.

О появлении «свободных от COVID-19 зон» в столице объявили 17 июня. До этого Москва и Московская область приняли решение об обязательной вакцинации в сфере услуг.

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Комментарии (1)

rastaman
А хорошая идея - пусть привитые друг друга заражают.
Эти дебилы ведь забыли, что привитые и переносят, и болеют.
Будет естественный отбор не в пользу не очень умных людей, поддающихся на пропаганду и не думающих своей головой.
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