Ролик опубликован в группе «Неизданное ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» днём 18 июня. Как говорится в описании к записи, пассажирка потеряла сознание во время движения автобуса. Как видно на кадрах, случившееся вызвало у очевидцев удивление — один из них даже отпрыгнул. Однако помощи ни от кого не последовало — свидетели происшествия просто вышли на ближайшей остановке.
В описании также сказано, что пострадавшая якобы получила перелом носа и двух рёбер. «Люди перестают быть людьми», — отмечается в сообщении.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», описанный выше инцидент произошёл 8 июня на маршруте № 356.
«Девушка в салоне упала, водитель увидел это в зеркало, остановился. Действовал по инструкции, сообщил диспетчеру. На место была вызвана скорая помощь», — рассказали на предприятии.
Ранее «Фонтанка» писала о конфликте в петербургском автобусе, который возник на фоне усиления контроля в общественном транспорте в связи с распространением коронавируса. Пассажирка не вняла просьбе кондуктора надеть маску. С нравоучительным спичем пришлось выступить водителю. Всё это время люди, находившиеся в салоне, ждали финала этой стычки, так как автобус стоял без движения. Водитель вернулся за руль только тогда, когда нарушительница натянула маску на подбородок.