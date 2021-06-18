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«Люди перестают быть людьми». Камера сняла, как петербурженка падает в салоне автобуса, а пассажиры проходят мимо

На видео попало, как петербурженка упала в салоне автобуса на глазах безразличных пассажиров

В Сети появилась видеозапись падения пассажирки в петербургском автобусе. Камера, установленная в салоне, сняла момент получения травм и безучастных очевидцев.

Ролик опубликован в группе «Неизданное ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» днём 18 июня. Как говорится в описании к записи, пассажирка потеряла сознание во время движения автобуса. Как видно на кадрах, случившееся вызвало у очевидцев удивление — один из них даже отпрыгнул. Однако помощи ни от кого не последовало — свидетели происшествия просто вышли на ближайшей остановке.

В описании также сказано, что пострадавшая якобы получила перелом носа и двух рёбер. «Люди перестают быть людьми», — отмечается в сообщении.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», описанный выше инцидент произошёл 8 июня на маршруте № 356.

«Девушка в салоне упала, водитель увидел это в зеркало, остановился. Действовал по инструкции, сообщил диспетчеру. На место была вызвана скорая помощь», — рассказали на предприятии.

Ранее «Фонтанка» писала о конфликте в петербургском автобусе, который возник на фоне усиления контроля в общественном транспорте в связи с распространением коронавируса. Пассажирка не вняла просьбе кондуктора надеть маску. С нравоучительным спичем пришлось выступить водителю. Всё это время люди, находившиеся в салоне, ждали финала этой стычки, так как автобус стоял без движения. Водитель вернулся за руль только тогда, когда нарушительница натянула маску на подбородок.

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Комментарии (38)

Vsemdobra
А что с тем парнем в шортах с ветеранов,который кинулся к упавшей в обморок девушке,а затем был препровождён сотрудниками росгвардии?
hedgehog_
мож то был эпилептический припадок? видяшка обрезана и ничего неясно.
hal9000
Чё за бред ?!никто там не прошел мимо..помогают ..какой то дурачек коммент написал с какой целью это так подают думаю догадаться несложно...)
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