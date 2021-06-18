Ролик опубликован в группе «Неизданное ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» днём 18 июня. Как говорится в описании к записи, пассажирка потеряла сознание во время движения автобуса. Как видно на кадрах, случившееся вызвало у очевидцев удивление — один из них даже отпрыгнул. Однако помощи ни от кого не последовало — свидетели происшествия просто вышли на ближайшей остановке.

В описании также сказано, что пострадавшая якобы получила перелом носа и двух рёбер. «Люди перестают быть людьми», — отмечается в сообщении.