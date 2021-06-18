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Выборы в сентябре 2021 года пройдут в течение трех дней. «Голосование на пеньках» отменяется

ЦИК отменил голосование на придомовых территториях

Выборы в единый день голосования в 2021 году пройдут в период с 17 по 19 сентября. Такой проект решения Центризбирком принял за основу на заседании 18 июня. Трансляция ведется на сайте комиссии. Решение поддержали 13 членов ЦИК, один высказался против.

На заседании выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что трехдневное голосование позволит обеспечить безопасное с точки зрения борьбы с распространением коронавируса волеизъявление граждан.

Комментируя необходимость провести многодневное голосование, председатель Центризбиркома Элла Памфилова сослалась на рекомендации надзорного ведомства, опросы общественного мнения и дискуссии с экспертным сообществом.

Осенью не будет использоваться формат нашумевшего во время плебисцита по поправкам в Конституцию «голосования на пеньках» — то есть на придомовых территориях. При этом голосование может проходить вне участков в отдельных необходимых и обоснованных случаях — при затрудненном транспортном сообщении или отсутствии помещения для голосования, добавила Памфилова. В таком формате волеизъявление будет проходить только 17 и 18 сентября.

«Мы выбираем только из предоставляемых законом нескольких видов голосования. Давно отказались от голосования по почте, считая его архаичным, хотя законом это предусмотрено», — добавила глава ЦИК.

Напомним, в единый день голосования осенью в России пройдут выборы разных уровней. В Петербурге предстоит голосовать за новый созыв Госдумы и Заксобрания.

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Комментарии (1)

hedgehog_
отдаю идею.
ключи от участка для голосования отдаются надежному человеку, который в день голосования ВНЕЗАПНО заболевает ковидой и не открывает участок.
возникает необходимость производить голосование на пороге.
с записыванием всех проголосовавших в тетрадку.
а потооооом, если владелец ключа вернется с больничного, уже можно будет переписать волеизъявления в прОтоколы.
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