Выборы в сентябре 2021 года пройдут в течение трех дней. «Голосование на пеньках» отменяется

Выборы в единый день голосования в 2021 году пройдут в период с 17 по 19 сентября. Такой проект решения Центризбирком принял за основу на заседании 18 июня. Трансляция ведется на сайте комиссии. Решение поддержали 13 членов ЦИК, один высказался против.



На заседании выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что трехдневное голосование позволит обеспечить безопасное с точки зрения борьбы с распространением коронавируса волеизъявление граждан.

Комментируя необходимость провести многодневное голосование, председатель Центризбиркома Элла Памфилова сослалась на рекомендации надзорного ведомства, опросы общественного мнения и дискуссии с экспертным сообществом.