Обязательная вакцинация групп риска вводится в Туле. Роспотребнадзор не исключает возможность введения этой меры и в других регионах

Обязательная вакцинация от коронавируса групп риска вводится в Туле. Об этом сообщила 18 июня на заседании ЦИК главный санитарный врач России Анна Попова.



По её словам, обязательная вакцинация части граждан от COVID-19 при осложнении ситуации будет введена в других регионах.

«Этим инструментом, при необходимости, мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах», — цитирует Попову РИА Новости.



Глава Роспотребнадзора также заявила, что её ведомство не рекомендует придомовое голосование в сентябре.