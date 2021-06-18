Обязательная вакцинация групп риска вводится в Туле. Роспотребнадзор не исключает возможность введения этой меры и в других регионах

Обязательная вакцинация от коронавируса групп риска вводится в Туле. Об этом сообщила 18 июня на заседании ЦИК главный санитарный врач России Анна Попова.
По её словам, обязательная вакцинация части граждан от COVID-19 при осложнении ситуации будет введена в других регионах.
«Этим инструментом, при необходимости, мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах», — цитирует Попову РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора также заявила, что её ведомство не рекомендует придомовое голосование в сентябре.
«Опыт показал, что придомовое голосование ведет порой к тому, что это двор, это соседи, это люди, хорошо друг друга знающие, которые остаются потом пообщаться, провести вместе время, и такую форму в этом году, в этой ситуации мы бы, наверное, не рекомендовали», — цитирует Попову ТАСС.
Более того, обязательная вакцинация групп риска, по её словам, может стать тем инструментом, который поможет в организации безопасных выборов.