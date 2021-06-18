Здание XIX века на проспекте маршала Блюхера отреставрировали. Теперь там будет ветеринарный центр

В Калининском районе Петербурга в отреставрированном здании 19 века откроется ветеринарная клиника.



Постройку, входящую в ансамбль Артиллерийской лаборатории 1841–1853 годов постройки, восстановили, подвели туда коммуникации и вернули фасаду исторический красный цвет. Как сообщают в компании «КВС», реставрационные работы проходили в 2019 году, а открыть новый ветеринарный центр планируется в сентябре.



Помимо стандартных услуг, здесь расположится и реабилитационный центр для собак с нарушенной подвижностью.

