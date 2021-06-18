Они устроили танцы под музыку из «Лебединого озера», несмотря на жару. С ними активно фотографировались шведы, а некоторые даже присоединились к танцу. Позже к ним добавился медведь.
Михаил Огнев, Артем Кузьмин/«Фонтанка.ру»
Некоторые из шведских болельщиков тоже нарядились в различные наряды. Среди них были замечены викинги и суровые бородатые мужчины в платьях и с косичками. Словаки в этом смысле вели себя гораздо более сдержанно.
За порядком следят интернациональные бригады полиции, в которые входят шведские и словацкие правоохранители.
Напомним, в 16:00 на «Газпром Арене» пройдёт игра 2-го тура Евро-2020 Швеция — Словакия. В первом туре Словакия обыграла Польшу (2:1), а Швеция сыграла вничью с Испанией.