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Балерины, викинги и медведи. Смотрите, что происходит у «Санкт-Петербург Арены» перед матчем Швеция — Словакия

Викинги, балерины и медведи в Петербурге готовятся к матчу Евро между Швецией и Словакией

Максимально весёлая атмосфера образовалась в Петербурге перед матчем Евро-2020 Швеция — Словакия 18 июня. Особенно болельщиков порадовали три балерины, одетые в бело-сине-красные пачки.

Фото: Артем Кузьмин/«Фонтанка.ру»
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Они устроили танцы под музыку из «Лебединого озера», несмотря на жару. С ними активно фотографировались шведы, а некоторые даже присоединились к танцу. Позже к ним добавился медведь.

Михаил Огнев, Артем Кузьмин/«Фонтанка.ру»

Некоторые из шведских болельщиков тоже нарядились в различные наряды. Среди них были замечены викинги и суровые бородатые мужчины в платьях и с косичками. Словаки в этом смысле вели себя гораздо более сдержанно.

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За порядком следят интернациональные бригады полиции, в которые входят шведские и словацкие правоохранители.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Напомним, в 16:00 на «Газпром Арене» пройдёт игра 2-го тура Евро-2020 Швеция — Словакия. В первом туре Словакия обыграла Польшу (2:1), а Швеция сыграла вничью с Испанией.

Фото: Артем Кузьмин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

260695091
после 02.06.21(после 1/4 ЧЕ) начнется то же, что и в Москве
Alex000
Самое первое, что бросается в глаза - лица :)
Открытые, душевные.
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