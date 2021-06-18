«Иностранные полицейские работают совместно с нарядами «туристической» полиции Петербурга в историческом центре города», — сообщили 18 июня в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Совместное патрулирование направлено на работу с болельщиками и «информационное взаимодействие при обеспечении безопасности».
Шведская сборная сегодня, 18 июня, в Петербурге встретится со словаками. «Сине-желтые» пока держатся на третьем месте в группе E, а словаки взобрались на первую строчку после победы над Польшей.