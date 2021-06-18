Плановую помощь в больницах Москвы будут оказывать только привитым от коронавируса

Плановую помощь в больницах Москвы будут оказывать только вакцинированным от коронавируса пациентам. Исключение составят лишь больные онкологией и заболеваниями крови. При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться всем независимо от прививки, сообщает 18 июня департамент здравоохранения Москвы.
«Для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», — говорится в сообщении столичного депздрава.
В то же время в ведомстве уточнили, что права на получение медицинской помощи для жителей Москвы не ограничиваются. «Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке будут госпитализированы», — успокоили в департаменте здравоохранения.
Ранее «Фонтанка» писала о заявлении мэра Москвы Сергея Собянина, что ситуация с коронавирусом в столице «стремительно ухудшается». Количество заболевших, по его словам, выросло в три раза.