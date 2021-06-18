Плановую помощь в больницах Москвы будут оказывать только привитым от коронавируса

Плановую помощь в больницах Москвы будут оказывать только вакцинированным от коронавируса пациентам. Исключение составят лишь больные онкологией и заболеваниями крови. При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться всем независимо от прививки, сообщает 18 июня департамент здравоохранения Москвы.



«Для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», — говорится в сообщении столичного депздрава.

