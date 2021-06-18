FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +28
72.50р86.70р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививку«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхОбраз жизниКуда пойдем сегодня
12
Печать

Плановую помощь в больницах Москвы будут оказывать только привитым от коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы ужесточил правила оказания плановой медицинской помощи

Плановую помощь в больницах Москвы будут оказывать только вакцинированным от коронавируса пациентам. Исключение составят лишь больные онкологией и заболеваниями крови. При этом экстренная медицинская помощь будет оказываться всем независимо от прививки, сообщает 18 июня департамент здравоохранения Москвы.

«Для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией», — говорится в сообщении столичного депздрава.

В то же время в ведомстве уточнили, что права на получение медицинской помощи для жителей Москвы не ограничиваются. «Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке будут госпитализированы», — успокоили в департаменте здравоохранения.

Ранее «Фонтанка» писала о заявлении мэра Москвы Сергея Собянина, что ситуация с коронавирусом в столице «стремительно ухудшается». Количество заболевших, по его словам, выросло в три раза.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

jokir
Можно ещё хоронить только после предоставления родственниками справки о прививке усопшего…
264527831
Отказ от оказания планового лечения является уголовным преступлением.
SERGEY111
Истребление непослушных началось в открытой фазе .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний