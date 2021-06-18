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На проспекте Ветеранов грузовик оборвал провода. Троллейбусы ехали в обход

Грузовик манипулятором повредил контактную сеть троллейбусов на юге Петербурга

На проспекте Ветеранов, 18 в Петербурге произошел обрыв контактной сети. Неаккуратным движением грузовик запустил два маршрута в обход.

О происшествии сообщает телеграм-канал «Мегаполис», он же публикует видео с приехавшими МЧС и полицией.

Megapolisonline

Как рассказали в Горэлектротрансе, провода манипулятором оборвал грузовик, который перевозил негабаритный груз. На фото видна подходящая под описание машина с контейнером.

Троллейбусы 46-го маршрута с увеличенным автономным ходом продолжали идти по привычной трассе, 25-й и 44–1 были пущены в обход по Жукова и двигались там в течение полутора часов. На данный момент полноценное движение на участке восстановлено.

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