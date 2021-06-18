Петербургский бизнесмен Илья Трабер стал совладельцем газохимического проекта стоимостью в 1,5 млрд долларов

Вместе с Трабером новым совладельцем ООО «БМ» стал закрытый паевой инвестиционный фонд «Окно в Европу» (16,67%). Третьим бенефициаром компании остаётся Владимир Круглов (33,33%). Ранее ему принадлежало 99,80% ООО «БМ», а совладельцами предпринимателя были Николай Дубик и Армен Торосян, которым принадлежало по 0,10%. Сейчас их в списке собственников нет.



Круглов возглавляет подмосковную нефтебазу, принадлежащую однокурснику российского президента Виктору Хмарину. В мае 2018 года, когда Круглов был основным владельцем ООО «БГХК», на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) организация подписала контракт с японскими Marubeni и Mitsubishi и российской «Инваста Капитал» о возведении завода по производству метанола и терминала по его перевалке. Заявленная сумма инвестиций составила 1,5 миллиарда долларов. Однако в 2020 году Круглов сообщил 47news, что собирается перепродать проект. НА ПМЭФ-2021 «БГХК» снова поделилась планами построить в Усть-Луге комплекс по производству и перевалке метанола мощностью 1,7 млн тонн в год с тем же объёмом инвестиций.

