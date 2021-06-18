Петербургский бизнесмен Илья Трабер стал совладельцем газохимического проекта стоимостью в 1,5 млрд долларов

Вместе с Трабером новым совладельцем ООО «БМ» стал закрытый паевой инвестиционный фонд «Окно в Европу» (16,67%). Третьим бенефициаром компании остаётся Владимир Круглов (33,33%). Ранее ему принадлежало 99,80% ООО «БМ», а совладельцами предпринимателя были Николай Дубик и Армен Торосян, которым принадлежало по 0,10%. Сейчас их в списке собственников нет.
Круглов возглавляет подмосковную нефтебазу, принадлежащую однокурснику российского президента Виктору Хмарину. В мае 2018 года, когда Круглов был основным владельцем ООО «БГХК», на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) организация подписала контракт с японскими Marubeni и Mitsubishi и российской «Инваста Капитал» о возведении завода по производству метанола и терминала по его перевалке. Заявленная сумма инвестиций составила 1,5 миллиарда долларов. Однако в 2020 году Круглов сообщил 47news, что собирается перепродать проект. НА ПМЭФ-2021 «БГХК» снова поделилась планами построить в Усть-Луге комплекс по производству и перевалке метанола мощностью 1,7 млн тонн в год с тем же объёмом инвестиций.
Илье Траберу, в свою очередь, принадлежит авторство (вместе с Рамисом Дебердеевым) проекта ООО «Приморский УПК» и 31,67%-ная доля в компании. «Приморский УПК» уже в 2023 году планирует ввести в эксплуатацию многопрофильный терминальный комплекс в порту Приморск с грузооборотом до 65 млн тонн в год, до 7 млн из которых приходятся на удобрения. На этот проект обратил внимание президент России Владимир Путин. Вопрос о привлечении инвестиций он перенаправил Игорю Шувалову, председателю госкорпорации развития ВЭБ.РФ. По некоторым данным, строительство всего комплекса оценивается в 275 млрд рублей, 220 млрд из которых вложат инвесторы.