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Петербургский бизнесмен Илья Трабер стал совладельцем газохимического проекта стоимостью в 1,5 млрд долларов

Петербургский предприниматель Илья Трабер приобрел 50%-ную долю в ООО «Балтийский метанол», которое владеет 99% ООО «Балтийская газохимическая компания» (ООО «БГХК»), следует из данных СПАРКа от 17 июня.

Вместе с Трабером новым совладельцем ООО «БМ» стал закрытый паевой инвестиционный фонд «Окно в Европу» (16,67%). Третьим бенефициаром компании остаётся Владимир Круглов (33,33%). Ранее ему принадлежало 99,80% ООО «БМ», а совладельцами предпринимателя были Николай Дубик и Армен Торосян, которым принадлежало по 0,10%. Сейчас их в списке собственников нет.

Круглов возглавляет подмосковную нефтебазу, принадлежащую однокурснику российского президента Виктору Хмарину. В мае 2018 года, когда Круглов был основным владельцем ООО «БГХК», на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) организация подписала контракт с японскими Marubeni и Mitsubishi и российской «Инваста Капитал» о возведении завода по производству метанола и терминала по его перевалке. Заявленная сумма инвестиций составила 1,5 миллиарда долларов. Однако в 2020 году Круглов сообщил 47news, что собирается перепродать проект. НА ПМЭФ-2021 «БГХК» снова поделилась планами построить в Усть-Луге комплекс по производству и перевалке метанола мощностью 1,7 млн тонн в год с тем же объёмом инвестиций.

Илье Траберу, в свою очередь, принадлежит авторство (вместе с Рамисом Дебердеевым) проекта ООО «Приморский УПК» и 31,67%-ная доля в компании. «Приморский УПК» уже в 2023 году планирует ввести в эксплуатацию многопрофильный терминальный комплекс в порту Приморск с грузооборотом до 65 млн тонн в год, до 7 млн из которых приходятся на удобрения. На этот проект обратил внимание президент России Владимир Путин. Вопрос о привлечении инвестиций он перенаправил Игорю Шувалову, председателю госкорпорации развития ВЭБ.РФ. По некоторым данным, строительство всего комплекса оценивается в 275 млрд рублей, 220 млрд из которых вложат инвесторы.

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Комментарии (4)

chip1
Илья Ильич Трабер (род. 8 сентября 1950, Омск) — российский предприниматель и криминальный авторитет по прозвищу Антиквар, один из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга[1]. Согласно документам, основными активами крайне непубличного Трабера являются портовые мощности города и окрестностей, он также связан с большим числом крупных предпринимателей[2]. Объявлен Испанией в международный розыск по делу Малышевской преступной группировки. Один из немногих деятелей криминального мира, знакомство с которым Владимира Путина подтверждено официально[3].
Открыл вики посмотреть, что за удачливый российский бизнесмен, Шайтанама!))))
261837251
Какой он бизнесмен? Это бандит из 80-90-х.
kоt-obormot
Какие "гениальные" друганы у путена, что ни друг - то миллиардер.
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