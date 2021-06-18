Правительство России утвердило программу углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом

Как сообщается 18 июня на сайте правительства РФ, углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. В первый будут входить общий и биохимический анализы крови, измерение уровня насыщения крови кислородом (сатурации), тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки и прием терапевта. Переболевшим COVID-19 также сделают анализ на концентрацию D-димера в крови, который помогает выявлять признаки тромбообразования. Все исследования можно будет пройти за день.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении углубленной диспансеризации для тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией. Кабмин утвердил ее порядок и перечень медицинских обследований.

После получения результатов врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости направят пациента на второй этап для уточнения диагноза. В него уже будут входить эхокардиография, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. При выявлении хронического заболевания или рисков его возникновения пациенту окажут необходимое лечение и назначат медицинскую реабилитацию.

Список медицинских организаций, где можно пройти углубленную диспансеризацию, опубликуют на портале госуслуг и официальных сайтах региональных органов здравоохранения. В первую очередь пройти исследования пригласят тех, кто переболел коронавирусом в средней или тяжелой форме: позвонят из поликлиники либо оповестят по СМС, электронной почте или в личном кабинете на госуслугах. Порядок направления граждан на диспансеризацию установит Минздрав.

«Очень важно, чтобы регионы оперативно подготовились к началу углубленной диспансеризации, создали необходимые условия в медицинских организациях и сообщали людям, где можно пройти такое расширенное обследование после ковида», — сказал Мишустин на встрече с руководителями ведущих медицинских учреждений в Коммунарке 18 июня.