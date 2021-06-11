С 1 июля в России стартует углублённая диспансеризация для переболевших коронавирусом

Углублённая диспансеризация граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, начнется в России с 1 июля. По её результатам при необходимости будет назначено лечение и реабилитация. Об этом 11 июня сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



«По поручению президента страны, с 1 июля 2021 года мы запускаем углублённую диспансеризацию граждан, перенесших COVID-19, в ходе которой сможем оценить состояние пациента, вовремя выявить у него обострение хронических болезней, сердца, сосудов, лёгких, почек, печени и других систем», — цитирует Голикову «Интерфакс».

