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С 1 июля в России стартует углублённая диспансеризация для переболевших коронавирусом

В России анонсировали углублённую диспансеризацию для пациентов, переболевших COVID-19

Углублённая диспансеризация граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, начнется в России с 1 июля. По её результатам при необходимости будет назначено лечение и реабилитация. Об этом 11 июня сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По поручению президента страны, с 1 июля 2021 года мы запускаем углублённую диспансеризацию граждан, перенесших COVID-19, в ходе которой сможем оценить состояние пациента, вовремя выявить у него обострение хронических болезней, сердца, сосудов, лёгких, почек, печени и других систем», — цитирует Голикову «Интерфакс».

По словам вице-премьера, лица, у которых по итогам диспансеризации будут выявлены какие-либо заболевания, в обязательном порядке будут поставлены на диспансерное наблюдение, для чего Минздрав РФ на основании доказательной базы определит порядок такого наблюдения.

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Комментарии (4)

MrPegge
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