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Отстоявший на ноль в решающем матче Евро вратарь сборной России Матвей Сафонов стал отцом

В семье вратаря сборной России и футбольного клуба «Краснодар» Матвея Сафонова пополнение. Супруга спортсмена Анастасия родила дочь.

Девочку назвали Майя. Она стала первым ребёнком в семье.

Напомним, что Сафонов защищал ворота сборной России в победном матче второго тура чемпионата Европы-2020 против Финляндии. Россияне выиграли со счётом 1:0 и сохранили шансы на выход из группы. Решающей игрой станет встреча с Данией 21 июня.

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