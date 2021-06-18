В семье вратаря сборной России и футбольного клуба «Краснодар» Матвея Сафонова пополнение. Супруга спортсмена Анастасия родила дочь.
Девочку назвали Майя. Она стала первым ребёнком в семье.
В семье Матвея и Анастасии Сафоновых прибавление 🤱🏻 Дочь Майя родилась сегодня 🙌— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 18, 2021
Желаем маме и малышке крепкого здоровья 🤗 Пусть кроха растет крепкой и счастливой!
Поздравляем молодых родителей 🥳#Поздравляем #МотяБатя pic.twitter.com/2QABs2hrdm
Напомним, что Сафонов защищал ворота сборной России в победном матче второго тура чемпионата Европы-2020 против Финляндии. Россияне выиграли со счётом 1:0 и сохранили шансы на выход из группы. Решающей игрой станет встреча с Данией 21 июня.