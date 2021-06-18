Чеченский телеканал заблокировал фильм про «жен Кадырова»

Чеченский государственный телеканал «Грозный» в заявлении в суд указал, что «Проект» нарушил их авторские права в фильме про возможных жен главы Чечни. YouTube заблокировал видео для проведения собственного расследования. Об этом 18 июня сообщает «Проект» в своем Telegram-канале.



Истцом выступила директор телеканала Чингиза Ахмадова, которая требует удалить видео из видеохостинга, а также выплатить 20 тысяч рублей компенсации.



«Проект» настаивает, что законодательство разрешает им прибегать к информационному цитированию, то есть использованию коротких фрагментов из других изданий с указанием первоисточника. «Наши шансы стремятся к нулю. Поэтому мы приняли решение перемонтировать ролик и опубликовать его заново без кадров ЧГТРК "Грозный"», — указали журналисты.

