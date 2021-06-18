FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +28
72.50р86.70р
ЕВРО-2020Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхКому нельзя делать прививкуОбраз жизни
0
Печать

Чеченский телеканал заблокировал фильм про «жен Кадырова»

Чеченский государственный телеканал «Грозный» в заявлении в суд указал, что «Проект» нарушил их авторские права в фильме про возможных жен главы Чечни. YouTube заблокировал видео для проведения собственного расследования. Об этом 18 июня сообщает «Проект» в своем Telegram-канале.

Истцом выступила директор телеканала Чингиза Ахмадова, которая требует удалить видео из видеохостинга, а также выплатить 20 тысяч рублей компенсации.

«Проект» настаивает, что законодательство разрешает им прибегать к информационному цитированию, то есть использованию коротких фрагментов из других изданий с указанием первоисточника. «Наши шансы стремятся к нулю. Поэтому мы приняли решение перемонтировать ролик и опубликовать его заново без кадров ЧГТРК "Грозный"», — указали журналисты.

В начале апреля издание сообщило, что у главы Чечни якобы имеется «вторая жена». После этого «Проект» заметил, что Росреестр скрыл данные о ее недвижимости.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний