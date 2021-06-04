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«Проект»: Дворцом «второй жены Кадырова» теперь владеет Российская Федерация

Росреестр скрыл данные о недвижимости «второй жены» главы Чечни

В выписке Росреестра владельцем дворца в Грозном стала «Российская Федерация», хотя ранее это здание якобы принадлежало Фатиме Хазуевой, которую журналисты называют «второй женой» Рамзана Кадырова.

«В выписке Росреестра на это здание правообладателем указана не [Фатима] Хазуева, а «Российская Федерация», — сообщает 4 июня издание «Проект».

Ранее издание рассказало, что дворец напротив резиденции главы Чечни якобы принадлежит участнице первого и последнего конкурса красоты в современной Чечне. «В тот момент дворец был официально записан на Хазуеву», — рассказывает издание. Здание журналисты описывают как «огромный дворец с бассейном в самом центре Грозного».

Официального подтверждения этой информации нет.

Это не первый раз, когда в Росреестре Российская Федерация заменяет собой реального человека. Так, в феврале жена Константина Кудрявцева, которого Алексей Навальный считает одним из причастных к своему отравлению, пропала из данных.

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Комментарии (4)

Агроном аэродрома
Вторая жена Кадырова - теща отправившего Навального фээсбэшника?
houspi
Коммуналку за дворец тоже РФ платит?
260650801
у него Российская Федерация вторая жена!
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