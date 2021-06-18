Северо-Западный СК на транспорте не нашел нарушения правил безопасности при проведении работ на сухогрузе в порту Бронка, где был травмирован член экипажа.



Как сообщает пресс-служба ведомства 18 июня, 49-летний матрос попал в больницу с полной ампутацией правой ступни. Травму он получил, когда днем 15 июня на сухогрузе, пришвартованном в порту Бронка в Ломоносове, готовили помещения к приему груза.



«В ходе снятия крюка с судового крана один из матросов, поднимаясь на люковые закрытия трюмов для последующего снятия с них крюка крана, был травмирован судовым краном под управлением оператора — старшего помощника капитана данного судна», — сообщает СК.

