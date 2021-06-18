Северо-Западный СК на транспорте не нашел нарушения правил безопасности при проведении работ на сухогрузе в порту Бронка, где был травмирован член экипажа.
Как сообщает пресс-служба ведомства 18 июня, 49-летний матрос попал в больницу с полной ампутацией правой ступни. Травму он получил, когда днем 15 июня на сухогрузе, пришвартованном в порту Бронка в Ломоносове, готовили помещения к приему груза.
«В ходе снятия крюка с судового крана один из матросов, поднимаясь на люковые закрытия трюмов для последующего снятия с них крюка крана, был травмирован судовым краном под управлением оператора — старшего помощника капитана данного судна», — сообщает СК.
«Фонтанка» первой написала о ЧП на сухогрузе. В частности, в порту сообщали, что их сотрудники оказали пострадавшему первую помощь, вызвали скорую, которая госпитализировала его.
Северо-Западное СУ на транспорте СК РФ
Ведомство возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).
Следователи осмотрели судно, изъяли документы, допросили всех, кто находился на судне во время выполнения разгрузочных работ.