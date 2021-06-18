FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +28
72.50р86.70р
ЕВРО-2020Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхКому нельзя делать прививкуОбраз жизни
0
Печать

Транспортный СК возбудил дело после того, как матрос лишился ступни на сухогрузе в порту Бронка

Северо-Западный СК на транспорте не нашел нарушения правил безопасности при проведении работ на сухогрузе в порту Бронка, где был травмирован член экипажа.

Как сообщает пресс-служба ведомства 18 июня, 49-летний матрос попал в больницу с полной ампутацией правой ступни. Травму он получил, когда днем 15 июня на сухогрузе, пришвартованном в порту Бронка в Ломоносове, готовили помещения к приему груза.

«В ходе снятия крюка с судового крана один из матросов, поднимаясь на люковые закрытия трюмов для последующего снятия с них крюка крана, был травмирован судовым краном под управлением оператора — старшего помощника капитана данного судна», — сообщает СК.

«Фонтанка» первой написала о ЧП на сухогрузе. В частности, в порту сообщали, что их сотрудники оказали пострадавшему первую помощь, вызвали скорую, которая госпитализировала его.

Северо-Западное СУ на транспорте СК РФ

Ведомство возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Следователи осмотрели судно, изъяли документы, допросили всех, кто находился на судне во время выполнения разгрузочных работ.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний