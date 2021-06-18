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Reuters: Ковид забрал 4 миллиона жизней, причём половину — за 166 дней. Есть самый страшный штамм

От коронавируса в мире погибли около 4 миллионов человек

Число смертей, связанных с коронавирусом, во всем мире 17 июня превысило 4 миллиона, подсчитало агентство Reuters.

Первые два миллиона жизней, по данным агентства, ковид забрал за год с лишним, а следующие два — всего за 166 дней. Штамм коронавируса под названием «дельта» (раньше его называли индийским) становится доминирующим во всём мире, отмечается в публикации от 18 июня. Многие эксперты в области здравоохранения считают, что официальное число погибших занижено, недавно Всемирная организация здравоохранения также заявила об этом. При этом во многих странах наблюдается сильная нехватка вакцин.

«На первую пятерку стран по общему количеству смертей — США, Бразилия, Индия, Россия и Мексика — приходится около 50% всех смертей в мире, в то время как Перу, Венгрия, Босния, Чешская Республика и Гибралтар имеют самые высокие показатели смертности с поправкой на население. Согласно анализу Reuters, страны Латинской Америки сталкиваются с самой серьезной вспышкой с марта: 43 из каждых 100 случаев заражения в мире зарегистрированы в этом регионе. Девять стран с наибольшим количеством смертей на душу населения за последнюю неделю находятся в Латинской Америке», — пишет Reuters.

Индия и Бразилия — страны, сообщающие о наибольшем количестве смертей каждый день в среднем за семь дней. По данным Reuters, на Индию ежедневно приходится каждая третья смерть от коронавируса, регистрируемая во всем мире. На прошлой неделе в индийском штате Бихар число погибших резко увеличилось после обнаружения тысяч незарегистрированных случаев. Это усилило опасения, что общее число смертей в Индии значительно превышает официальную цифру.

По данным Университета Хопкинса на 18 июня, число смертей от COVID-19 в мире достигло 3,84 миллиона, число заразившихся — 177,4 миллиона человек.

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Комментарии (15)

Hans-Christian
Интересно было бы узнать, сколько из этих четырёх миллионов умерло реально от ковида, а сколько было за уши притянуто.
Очень удобный инструмент для контроля населения, введения практически любых ограничений. Население в основном тупо во всю эту пропаганду верит, т. к. собственными силами цифры проверить невозможно, что играет на руку кукловодам. Даже здесь на Фонтанке есть желающие растерзать в клочья тех, кто не хочет вакцинироваться.
Завтра власти напишут в СМИ: люди без зубов мудрости имеют 100-ый иммунитет, больше половины населения побежит зубы удалять.
Norge
Касательно теории запуска ковида поэтапно: пока выдерживается логика - вирус с повышенной заразностью по воздуху и низкой летальностью - вакцины с низкой летальностью добровольно - вирус с высокой летальностью устойчивый к первому поколению вакцин - принудительная вакцинация первым поколением - эпидемия вируса второго типа - ужас-ужас в невакцинированных странах - принудительная вакцинация третьего мира вакцинами второго типа с повышенной летальностью, ревакцинация вакцинированных счастливчиков вакцинами первого типа и принудительная вакцинация остальных вакцинами второго типа.
rastaman
Это 5 (ПЯТЬ) сотых (СОТЫХ) процента населения Земли!

Почему же такая истерия?
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