Reuters: Ковид забрал 4 миллиона жизней, причём половину — за 166 дней. Есть самый страшный штамм

Первые два миллиона жизней, по данным агентства, ковид забрал за год с лишним, а следующие два — всего за 166 дней. Штамм коронавируса под названием «дельта» (раньше его называли индийским ) становится доминирующим во всём мире, отмечается в публикации от 18 июня. Многие эксперты в области здравоохранения считают, что официальное число погибших занижено, недавно Всемирная организация здравоохранения также заявила об этом. При этом во многих странах наблюдается сильная нехватка вакцин.

«На первую пятерку стран по общему количеству смертей — США, Бразилия, Индия, Россия и Мексика — приходится около 50% всех смертей в мире, в то время как Перу, Венгрия, Босния, Чешская Республика и Гибралтар имеют самые высокие показатели смертности с поправкой на население. Согласно анализу Reuters, страны Латинской Америки сталкиваются с самой серьезной вспышкой с марта: 43 из каждых 100 случаев заражения в мире зарегистрированы в этом регионе. Девять стран с наибольшим количеством смертей на душу населения за последнюю неделю находятся в Латинской Америке», — пишет Reuters.



Индия и Бразилия — страны, сообщающие о наибольшем количестве смертей каждый день в среднем за семь дней. По данным Reuters, на Индию ежедневно приходится каждая третья смерть от коронавируса, регистрируемая во всем мире. На прошлой неделе в индийском штате Бихар число погибших резко увеличилось после обнаружения тысяч незарегистрированных случаев. Это усилило опасения, что общее число смертей в Индии значительно превышает официальную цифру.

