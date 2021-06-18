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Муниципального депутата, которого голоса заставили жестоко расправиться с женой в Петербурге, отправили в психушку

Суд направил на принудительное лечение муниципального депутата, обвиненного в убийстве жены в Петербурге

Зеленогорский районный суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении Игоря Шокина, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 18 июня, депутата освободили от уголовной ответственности. При этом к нему была применена принудительная мера медицинского характера — его направили в психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Игоря Шокина задержали днем 28 сентября 2020 года неподалеку от дома. На мужчине практически не было одежды. Он прикрывал наготу робой и триколором, а от полицейских он предположительно отбивался черенком от лопаты, который нашел на соседской даче. Тело его жены с множественными ножевыми ранениями было найдено в принадлежащем им доме на улице Васильева. Оно было жестоко изуродовано с использованием ложки, вилки и камня. Мужчина якобы уверял, что в нее вселились бесы, а понять это ему помогли голоса. Близкие семьи утверждали, что семейная пара была образцово-показательной.

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Комментарии (2)

aaignat
эталонный самодвиженец-едрос
265947515
Вот такие в нынешние времена "Образцово-показательные пары" народных избранников. Не успел полностью расчленить как принято. Годика через 2-3 выпустят. Такие для системы не опасны.
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