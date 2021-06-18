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Собянин рассказал о единственном варианте повторной вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что ревакцинация «жизненно необходима» жителям Москвы. Об этом он написал в своем блоге 18 июня.

«Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку», — пишет Собянин.

Он добавляет, что для решения этой проблемы будет работать с правительством, «чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии».

«В принципе, все и так понятно. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был «Спутник», то первым компонентом «Спутника». Других вариантов пока не существует», — подытожил мэр столицы.

Напомним, сегодня Собянин ввел новые коронавирусные ограничения в Москве — ограничил численность массовых мероприятий, закрыл фан-зоны и танцполы, а также продлил остальные ограничения до конца июня.

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Комментарии (18)

Piter Russo
В мэрии Москвы есть главный санитарный врач, есть глав.врач города, есть главный внештатный эпидимиолог, есть главный внештатный вирусолог.. А заявлениями по эпедимической ситуации сыплет Собянин искажая информацию от своих же специалистов..
Я понимаю что он хоть ответственность на себя берет, но блин бери за администрирование, а не за медицину.
Spbru
Какой год? Вчера же на Фонтанке писали, что КовивакКорона только 6 месяцев работает. Про остальные ничего не сказали внятного. Я так понимаю, тут как от гриппа нужно два раза в год колоться. Но ни информации, ни регламентов, ни исследований... Вообще пока ничего нет. Есть ол ко массовые испытания на миллионах кроликов.
Alex000
А кто расскажет, зачем оно такое вообще, с годовым сроком действия?

Прошло уже более года. За эти более года "официально" переболело примерно 4% населения, то есть шанс заболеть так, чтобы попасть в официальные списки заболевших (куда-то обратиться, сделать тест, etc.) - в районе раза в 20 с хвостиком лет. А тяжело заболеть - и ещё меньше.
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