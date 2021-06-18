Собянин рассказал о единственном варианте повторной вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что ревакцинация «жизненно необходима» жителям Москвы. Об этом он написал в своем блоге 18 июня.
«Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку», — пишет Собянин.
Он добавляет, что для решения этой проблемы будет работать с правительством, «чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии».
«В принципе, все и так понятно. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был «Спутник», то первым компонентом «Спутника». Других вариантов пока не существует», — подытожил мэр столицы.
Напомним, сегодня Собянин ввел новые коронавирусные ограничения в Москве — ограничил численность массовых мероприятий, закрыл фан-зоны и танцполы, а также продлил остальные ограничения до конца июня.