Журналисты «Фонтанки» заметили знаки с требованием соблюдения масочного режима утром 18 июня на станциях петербургского метрополитена.
По словам пресс-службы метрополитена, знаки начали устанавливать вчера вечером. Они призваны напомнить пассажирам подземки о необходимости ношения масок так же, как и во всем наземном транспорте.
Власти сетуют, что пассажиры часто пренебрегают ношением маски из-за неудобства ношения и жаркой погоды на улице. Сотрудники транспорта делают замечания всем нарушителям с просьбой надеть маску и просят покинуть транспорт пассажиров, отказавшихся выполнить это.
За время пандемии были оштрафованы тысячи людей, попавшихся без маски и перчаток в транспорте. Сейчас количество составленных актов пока исчисляется десятками.
На данный момент штраф за несоблюдение ограничительных мер в Санкт-Петербурге составляет 4 тысячи рублей, а при повторном нарушении уже 5 тысяч рублей.