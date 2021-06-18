По словам пресс-службы метрополитена, знаки начали устанавливать вчера вечером. Они призваны напомнить пассажирам подземки о необходимости ношения масок так же, как и во всем наземном транспорте.



Власти сетуют, что пассажиры часто пренебрегают ношением маски из-за неудобства ношения и жаркой погоды на улице. Сотрудники транспорта делают замечания всем нарушителям с просьбой надеть маску и просят покинуть транспорт пассажиров, отказавшихся выполнить это.

