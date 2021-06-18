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На входе в метро Петербурга появились новые запрещающие объявления. Безмасочникам тут не рады

В метро Петербурга появились новые запрещающие знаки на входе

Журналисты «Фонтанки» заметили знаки с требованием соблюдения масочного режима утром 18 июня на станциях петербургского метрополитена.

По словам пресс-службы метрополитена, знаки начали устанавливать вчера вечером. Они призваны напомнить пассажирам подземки о необходимости ношения масок так же, как и во всем наземном транспорте.

Власти сетуют, что пассажиры часто пренебрегают ношением маски из-за неудобства ношения и жаркой погоды на улице. Сотрудники транспорта делают замечания всем нарушителям с просьбой надеть маску и просят покинуть транспорт пассажиров, отказавшихся выполнить это.

За время пандемии были оштрафованы тысячи людей, попавшихся без маски и перчаток в транспорте. Сейчас количество составленных актов пока исчисляется десятками.

На данный момент штраф за несоблюдение ограничительных мер в Санкт-Петербурге составляет 4 тысячи рублей, а при повторном нарушении уже 5 тысяч рублей.

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Комментарии (14)

perekuz
В метро езжу крайне редко, последний раз был весной. Нормально в масках не более 20%, остальные носят либо со свободным носом, либо вообще под подбородком, эффективность такого ношения эквивалентна надеванию маски на пятку. Классическое наше русское "авось"!
Alex000
В метро не был уже очень давно, как там с наполняемостью?
f0ntan
Красный знак с маской выглядит как "вход в масках запрещен". Если им нужен был знак вход только в масках, тогда по знакам ПДД надо было делать синий знак с маской внутри, а не красный.
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