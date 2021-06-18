Forbes: Самолёты в Турцию могут пустить 1 июля

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом рассматривает возможность возобновить авиасообщение с Турцией 1 июля, сообщает 18 июня Forbes со ссылкой на два источника.



«Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались», — объяснил агентству источник в одном из профильных ведомств. По его словам, может быть открыто 7 рейсов в неделю.



16 июня в Роспотребнадзоре рассказали, что на этой неделе в Турцию отправится делегация российских экспертов. Они оценят ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в стране, противоэпидемические мероприятия и охрану здоровья туристов, чтобы принять решение о возобновлении полётов.