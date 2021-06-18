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Forbes: Самолёты в Турцию могут пустить 1 июля

Дело в том, что российские курорты оказались перегружены, и это способствует распространению коронавируса.

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом рассматривает возможность возобновить авиасообщение с Турцией 1 июля, сообщает 18 июня Forbes со ссылкой на два источника.

«Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались», — объяснил агентству источник в одном из профильных ведомств. По его словам, может быть открыто 7 рейсов в неделю.

16 июня в Роспотребнадзоре рассказали, что на этой неделе в Турцию отправится делегация российских экспертов. Они оценят ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в стране, противоэпидемические мероприятия и охрану здоровья туристов, чтобы принять решение о возобновлении полётов.

Российские власти приняли решение закрыть авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Исключение коснулось только двух рейсов Стамбул — Москва в неделю и вывозных рейсов. В то время в Турции показатели заболеваемости коронавирусом били рекорды — ежедневно в стране выявляли более 50 000 заболевших. Затем запрет российские власти продлевали, сейчас он действует до 21 июня.

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Комментарии (8)

***_555
Хватит кормить врагов!
Когда рейсы в Грецию и Черногорию?
dedmoroz_5e4d8827384c2
сегодня летим - завтра не летим .....
лохотрон, обманутые туристы, это как обманутые дольщики))
мечты морском воздухе и об отдыхе продавать - самый выгодный бизнес))

ха-ха-ха, оплата банковским аккредитивом за тур по факту доставки туриста из тура домой//
Nik020
С 1 июля 2022 года.
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