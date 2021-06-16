Российские эксперты поедут в Турцию, чтобы решить, открывать ли авиасообщение

По итогам будет принято решение о возможном возобновлении авиасообщения с Россией. Об этом 16 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.



«В рамках ранее достигнутых договоренностей в Турецкую Республику для оценки ситуации направится группа российских экспертов. <…> Визит запланирован в середине текущей недели. По итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг», — отмечают в ведомстве.



В делегацию войдут представители Роспотребнадзора и его научно-исследовательских институтов, Ростуризма и подведомственного учреждения Минздрава России.

