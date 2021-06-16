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Российские эксперты поедут в Турцию, чтобы решить, открывать ли авиасообщение

На этой неделе в Турцию отправится делегация российских экспертов. Их задача — оценить ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в стране, противоэпидемические мероприятия и охрану здоровья туристов.

По итогам будет принято решение о возможном возобновлении авиасообщения с Россией. Об этом 16 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В рамках ранее достигнутых договоренностей в Турецкую Республику для оценки ситуации направится группа российских экспертов. <…> Визит запланирован в середине текущей недели. По итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг», — отмечают в ведомстве.

В делегацию войдут представители Роспотребнадзора и его научно-исследовательских институтов, Ростуризма и подведомственного учреждения Минздрава России.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines («Турецкие авиалинии»). 31 мая в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемической ситуации по коронавирусу в этих странах.

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Комментарии (16)

razdva.spb
А как они доберутся до турции, если авиасообщение закрыто?Вплавь, с #крымнашего поплывут?
265984735
Это уже надо турков спрашивать, захотят ли они открывать сообщение. Ибо сейчас в России ежесуточный прирост заболевших в два раза больше, чем в Турции. Интересно, турецкая делегация поедет в Россию смотреть состояние?
ppky0323
Да ладно, турки угощают! Просто бездельников предоставить надо с важными мордами...
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