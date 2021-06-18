ВТБ начинает выдавать сельскую ипотеку в Ленобласти

ВТБ присоединился к федеральной программе «Сельская ипотека» в Ленобласти. С 18 июня он будет выдавать кредиты под 2,7% на сумму до 5 млн рублей — такой верхний лимит установлен только для соседнего с Петербургом региона, Ямало-Ненецкого автономного округа и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. В других субъектах верхний порог установлен на уровне 3 млн рублей. По программе сельской ипотеки можно купить как готовую, так и строящуюся недвижимость — отдельный дом с жилым участком, таунхаус или квартиру в доме, но высотой не более 5 этажей. При этом ипотека выдается на сельских территориях, а также в городах с населением до 30 тыс. жителей.

При этом объект должен быть пригоден для постоянного проживания, обеспечен всеми необходимыми инженерными коммуникациями и обладать достаточной площадью в расчете на одного члена семьи согласно нормам, установленным органами местного самоуправления. Также, согласно программе, существует обязательство оформить регистрацию по месту жительства в течение 6 месяцев после регистрации права собственности на жилье. ВТБ на первом этапе выдает сельскую ипотеку в 15 регионах России, в дальнейшем — при увеличении лимитов субсидирования со стороны Минсельхоза — банк планирует распространить ее на всю филиальную сеть, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Загородная недвижимость в период пандемии стала как никогда популярной, и в этом году эта тенденция только усиливается. Благодаря сельской ипотеке и льготным ценовым параметрам приобретение или строительство дома в деревне или небольшом городе становится более простым и выгодным. Это особенно актуально для семей с детьми, специалистов, которые планируют работать на селе, или граждан, выбравших удаленный формат работы», — комментирует Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ.

