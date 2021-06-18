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Президент Швейцарии заявил о ценном качестве Путина

Личными впечатлениями от встречи с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом поделился президент Швейцарии Ги Пармелен.

«Джо Байден и Владимир Путин беседовали пять минут, и я сразу почувствовал, что между ними, между ними как людьми, все складывается хорошо», — рассказал Пармелен в интервью швейцарскому телеканалу RTS, отвечая на вопрос о самом запоминающемся моменте саммита.

Швейцарский президент отметил прямоту российского коллеги. «Владимир Путин из тех, кто не ходит вокруг да около. Его слова направлены прямо к цели. Я ценю это качество», — цитирует слова Пармелена РИА Новости 18 июня.

В Женеве (Швейцария) 16 июня состоялся первый полноформатный саммит Путина и Байдена, по итогам которого они пришли к ряду договоренностей. Подробности читайте в «Ранее по теме».

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Комментарии (9)

08061962
А самое ценное качество , врать не краснея!!!
SNOW
Президент Швейцарии, судя по всему, задумался о своем будущем после ухода с госслужбы. Пост какого-нибудь консультанта Газпрома - хорошая прибавка к скромной швейцарской пенсии.
kоt-obormot
«Владимир Путин из тех, кто не ходит вокруг да около. Его слова направлены прямо к цели. Я ценю это качество» - тоже решил не менять конституцию, и не поднимать пенсионный возраст?
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