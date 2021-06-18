Президент Швейцарии заявил о ценном качестве Путина

Личными впечатлениями от встречи с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом поделился президент Швейцарии Ги Пармелен.



«Джо Байден и Владимир Путин беседовали пять минут, и я сразу почувствовал, что между ними, между ними как людьми, все складывается хорошо», — рассказал Пармелен в интервью швейцарскому телеканалу RTS, отвечая на вопрос о самом запоминающемся моменте саммита.



Швейцарский президент отметил прямоту российского коллеги. «Владимир Путин из тех, кто не ходит вокруг да около. Его слова направлены прямо к цели. Я ценю это качество», — цитирует слова Пармелена РИА Новости 18 июня.

