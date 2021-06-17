Бельгия обыграла Данию и это очень хорошо для России

Дания проиграла команде Бельгии в матче чемпионата Европы по футболу 17 июня. Команде Черчесова теперь достаточно ничьи в последнем туре для выхода в плей-офф.

Положительно для сборной России завершилась встреча между Бельгией и Данией, которая прошла в Копенгагене. Бельгийцы выиграли со счетом 2:1 и гарантировали себе выход в плей-офф.

Датчане забили при этом первые, благодаря быстрому голу Юссуфа Поульсена уже на второй минуте встречи. Соперник ответил на это точными ударами Торгана Азара (55 минута) и Кевин Де Брёйне (71).