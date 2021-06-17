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Бельгия обыграла Данию и это очень хорошо для России

Победой Бельгии закончился очередной матч Евро-2020

Дания проиграла команде Бельгии в матче чемпионата Европы по футболу 17 июня. Команде Черчесова теперь достаточно ничьи в последнем туре для выхода в плей-офф.

Положительно для сборной России завершилась встреча между Бельгией и Данией, которая прошла в Копенгагене. Бельгийцы выиграли со счетом 2:1 и гарантировали себе выход в плей-офф.

Датчане забили при этом первые, благодаря быстрому голу Юссуфа Поульсена уже на второй минуте встречи. Соперник ответил на это точными ударами Торгана Азара (55 минута) и Кевин Де Брёйне (71).

После двух туров Бельгия в группе B занимает первое место (6 очков), Россия — второе (3), Финляндия — третье (3), Дания — четвертое (0). Россия опережает Финляндию по показателю личных встреч. В заключительном, третьем туре сборной России будет достаточно сыграть с Данией вничью для того, чтобы сохранить второе место и тоже выйти в плей-офф.

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Комментарии (11)

SNOW
очень хорошо для России было бы научиться в конце концов играть в футбол, а не считать чужие очки в надежде хотя бы выйти из группы, где играет Финляндия.
f0ntan
Сравнивая игру с бельгийцами россиян и датчан, а также то, что игра между сборными России и Дании будет в Копенгагене, ставлю букмекерский прогноз на победу Дании
Сеньор Помидор
" В заключительном, третьем туре сборной России будет достаточно сыграть с Данией вничью для того, чтобы сохранить второе место и тоже выйти в плей-офф." Фонтанка, что ты пишешь? Если Россия сыграет вничью, фины выиграют, то у финов будет 6 очков, у РФ - 4 очка - какое второе место????
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