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Вакцина для ревакцинации выйдет в оборот через полторы недели

Минздрав заявил о готовности вакцины «Спутник Лайт» 16 июня. Она выйдет в оборот через полторы недели.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, «Спутник Лайт» будет использоваться в том числе для ревакцинации. Вакцина готова к выходу в оборот через полторы недели, сейчас она находится на последних стадиях контроля. Рекомендации для ревакцинации находятся в процессе подготовки.

Ранее в Минздраве сообщали, что «Спутник Лайт» показан к применению лицам в возрасте от 18 до 60 лет. Именно в этой возрастной группе она прошла испытания на эффективность.

О противопоказаниях для укола всеми российскими вакцинами читайте здесь.

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Комментарии (11)

igoruha
Они, как и положено генералам, готовятся к прошедшим войнам. В том смысле, что не поспевают со своими вакцинами за мутациями вируса. Он очень быстро распространяется, китайские учёные хорошо над ним поработали
265114735
Чем дальше, тем больше понимаешь, что от этой вакцинной авантюры нужно держаться в стороне.
arm0r
Ревакцинация...? Что они курят?
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