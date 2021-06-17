Вакцина для ревакцинации выйдет в оборот через полторы недели

Минздрав заявил о готовности вакцины «Спутник Лайт» 16 июня. Она выйдет в оборот через полторы недели.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, «Спутник Лайт» будет использоваться в том числе для ревакцинации. Вакцина готова к выходу в оборот через полторы недели, сейчас она находится на последних стадиях контроля. Рекомендации для ревакцинации находятся в процессе подготовки.

Ранее в Минздраве сообщали, что «Спутник Лайт» показан к применению лицам в возрасте от 18 до 60 лет. Именно в этой возрастной группе она прошла испытания на эффективность.