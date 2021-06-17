«За несколько дней мы все свободные койки в ноль съели». Собянин заявил о предельной близости к ужесточению ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с рестораторами предупредил о возможности грядущего ужесточения противокоронавирусных мер.

«Мы находимся очень близко к более жестким решениям (временным, но жестким решениям) по ограничениям», — приводит его слова 17 июня РИА Новости.

Градоначальник также отметил, что койки, которые открываются под больных коронавирусом, стремительно заканчиваются из-за роста числа госпитализаций.

«Пять дней назад у нас было около 13 тысяч, мы его [коечный фонд] нарастили, за несколько дней мы все съели, в ноль съели. За этот период мы нарастили ещё три тысячи. Практически дополнительно съедается каждый день по 200–300 коек», — транслировал слова Собянина с той же встречи телеканал «Россия 24».