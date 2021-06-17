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Роспотребнадзор из-за «крайне напряжённой» ситуации с COVID-19 переходит на круглосуточный режим работы

Попова среди причин резкого роста заболеваемости назвала индийский штамм

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологическую ситуацию в России «крайне напряжённой», одобрила идею обязательной вакцинации работников сферы услуг и заявила о том, что её ведомство будет теперь работать 24/7.

«Мы расширяем мониторинг вирусного пейзажа, количество исследований, меняем алгоритмы, привлекаем всех ученых страны... — сказала она на совещании оперштаба по борьбе с коронавирусом 17 июня. — Система Роспотребнадзора на сегодняшний день мобилизована полностью, мы переходим на круглосуточный режим работы».

Попова привела цифры, показывающие серьёзность ситуации: «Если за 22-ю неделю среднесуточный показатель составлял 6,2, за 23-ю неделю — 8,42, то среднесуточный за прошедшие четыре дня — это уже почти 9,6 на сто тысяч населения».

Лидерами по приросту являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Их доля в общем числе суточных заболевших составляет 60%. Наибольший прирост наблюдается в возрастных группах 18–19 лет и 30–49 лет.

Главный санитарный врач РФ подчеркнула, что граждане в последний месяц «напрочь пренебрегают» мерами безопасности. «У нас меньше болеют люди старшего возраста, потому что удельный вес привитых в этой возрастной группе максимальный», — сказала она.

Помимо игнорирования правил защиты гражданами глава Роспотребнадзора назвала и другие причины роста заболеваемости, среди которых — недостаточный уровень иммунизации работающих граждан, которые в силу профессии много контактируют с людьми, и увеличение числа поездок.

«РФ, которая не допустила третьей волны весной <...> на сегодняшний день столкнулась ситуацией, связанной с вышеперечисленными причинами и циркуляцией новых штаммов. Увеличение доли индийского штамма заметно растёт», — заявила Попова.

Она также отметила необходимость обязательной вакцинации тех, кто работает с людьми, оказывает услуги и продаёт товары. «Это поможет максимально быстро сократить рост и остановить его, — сказала она. — Этот инструмент, я считаю, должен быть в дальнейшем использован».

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Комментарии (6)

zelf
"Вирусный пейзаж". Босх отдыхает.
Мимопрохожу
Ну что ж, будет очень интересно оценить эффективность деятельности Роспотребнадзора: замерить основные параметры ситуации с коронавирусом сейчас и через неделю после их перехода на круглосуточный режим работы. Вдруг окажется, что мы все недооценивали эту организацию и пандемия ликвидирована?
guess
Круглосуточно принимать депеши из американского офиса ВОЗ, переводить ночи напролёт, а с утра внедрять в жизнь на просторах уже давно не суверенной да и не страны, а так колонии
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