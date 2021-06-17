Роспотребнадзор из-за «крайне напряжённой» ситуации с COVID-19 переходит на круглосуточный режим работы

Попова привела цифры, показывающие серьёзность ситуации: «Если за 22-ю неделю среднесуточный показатель составлял 6,2, за 23-ю неделю — 8,42, то среднесуточный за прошедшие четыре дня — это уже почти 9,6 на сто тысяч населения».

«Мы расширяем мониторинг вирусного пейзажа, количество исследований, меняем алгоритмы, привлекаем всех ученых страны... — сказала она на совещании оперштаба по борьбе с коронавирусом 17 июня. — Система Роспотребнадзора на сегодняшний день мобилизована полностью, мы переходим на круглосуточный режим работы».

Лидерами по приросту являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Их доля в общем числе суточных заболевших составляет 60%. Наибольший прирост наблюдается в возрастных группах 18–19 лет и 30–49 лет.

Главный санитарный врач РФ подчеркнула, что граждане в последний месяц «напрочь пренебрегают» мерами безопасности. «У нас меньше болеют люди старшего возраста, потому что удельный вес привитых в этой возрастной группе максимальный», — сказала она.

Помимо игнорирования правил защиты гражданами глава Роспотребнадзора назвала и другие причины роста заболеваемости, среди которых — недостаточный уровень иммунизации работающих граждан, которые в силу профессии много контактируют с людьми, и увеличение числа поездок.

«РФ, которая не допустила третьей волны весной <...> на сегодняшний день столкнулась ситуацией, связанной с вышеперечисленными причинами и циркуляцией новых штаммов. Увеличение доли индийского штамма заметно растёт», — заявила Попова.

Она также отметила необходимость обязательной вакцинации тех, кто работает с людьми, оказывает услуги и продаёт товары. «Это поможет максимально быстро сократить рост и остановить его, — сказала она. — Этот инструмент, я считаю, должен быть в дальнейшем использован».