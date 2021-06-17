Катера и лодки помешали футболу. По каналу Грибоедова запретили движение маломерных судов

Как сообщили в ведомстве 17 июня, требование вводится в связи с проведением городского события «Зона болельщиков финального турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года». Напомним, что рядом с указанным участком находится фан-зона Евро-2020.
Запрет действует в следующие периоды:
— с 15.00 часов 18 июня до 01.00 часа 19 июня 2021;
— с 15.00 часов 19 июня до 01.00 часа 20 июня 2021;
— с 18.00 часов до 22.00 часов 20 июня 2021;
— с 18.00 часов 21 июня до 01.00 часа 22 июня 2021;
— с 21.00 часа 22 июня до 01.00 часа 23 июня 2021;
— с 18.00 часов 23 июня до 01.00 часа 24 июня 2021;
— с 17.00 часов до 24.00 часов 26 июня 2021;
— с 17.00 часов до 24.00 часов 27 июня 2021;
— с 17.00 часов до 24.00 часов 28 июня 2021;
— с 17.00 часов до 24.00 часов 29 июня 2021;
— с 17.00 часов до 24.00 часов 02 июля 2021;
— с 17.00 часов до 24.00 часов 03 июля 2021;
— с 20.00 часов до 24.00 часов 06 июля 2021;
— с 20.00 часов до 24.00 часов 07 июля 2021;
— с 20.00 часов до 24.00 часов 11 июля 2021.
Напомним, что фан-зона Евро-2020 под названием «Футбольная деревня» начала работу на Конюшенной площади 11 июня. В дни матчей Россия — Бельгия и Россия — Финляндия, 12 и 16 июня, её вынужденно закрывали для вновь прибывающих болельщиков из-за превышения предельно допустимого количества находящихся там гостей — 5 тыс. человек.