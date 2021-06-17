Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от футболистов не трогать бутылки спонсоров на официальных пресс-конференциях. Как сообщает 17 июля «Р-Спорт», с таким заявлением организации пришлось выступить после нескольких подобных случаев, автором первого из которых стал форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.
По словам директора УЕФА по организации мероприятий Мартина Каллена, до сведения футболистов и тренеров всех команд на Евро-2020 уже доведено, что трогать бутылки не нужно.
«Это важно, потому что доходы спонсоров важны для турнира и для европейского футбола», — сказал он.
Напомним, что вслед за Роналду спонсорские бутылки убрали со стола футболист сборной Франции Поль Погба и сборной Италии Мануэль Локателли.
Locatelli following Ronaldo’s footsteps. Coca Cola gonna be a meme at this point 😂😂 pic.twitter.com/gK5wCKGM1v— Abduł (@Abdul999_) June 16, 2021