Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от футболистов не трогать бутылки спонсоров на официальных пресс-конференциях. Как сообщает 17 июля «Р-Спорт», с таким заявлением организации пришлось выступить после нескольких подобных случаев, автором первого из которых стал форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.



По словам директора УЕФА по организации мероприятий Мартина Каллена, до сведения футболистов и тренеров всех команд на Евро-2020 уже доведено, что трогать бутылки не нужно.

