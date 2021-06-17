FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +26
72.03р87.35р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
9
Печать

УЕФА потребовал от футболистов оставить бутылки в покое

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от футболистов не трогать бутылки спонсоров на официальных пресс-конференциях. Как сообщает 17 июля «Р-Спорт», с таким заявлением организации пришлось выступить после нескольких подобных случаев, автором первого из которых стал форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

По словам директора УЕФА по организации мероприятий Мартина Каллена, до сведения футболистов и тренеров всех команд на Евро-2020 уже доведено, что трогать бутылки не нужно.

«Это важно, потому что доходы спонсоров важны для турнира и для европейского футбола», — сказал он.

Напомним, что вслед за Роналду спонсорские бутылки убрали со стола футболист сборной Франции Поль Погба и сборной Италии Мануэль Локателли.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Local
Надпись МУЛЯЖ и все дела.
Павел Михайлов
Да-да! И сигареты ещё добавить! И мальборо реклама, и руководители УЕФА карман набьют.
261847251
Если нельзя убрать бутылки - тогда футболисты перестанут давать интервью.
Может у него нет желания светиться с бутылкой пива в кадре.
Или у него свой контракт, с другой торговой маркой.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний