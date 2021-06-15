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Криштиану Роналду обрушил акции Coca-Cola, выбрав обычную воду

Акции Coca-Cola упали на 4 млрд долларов после пресс-конференции лидера сборной Португалии

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду обрушил стоимость акций американской компании Coca-Cola одним жестом. На пресс-конференции перед игрой Евро-2020 он убрал в сторону две бутылки с газировкой, предпочтя им обычную воду.

Автор: The Telegraph / YouTube

Всего через полчаса акции Coca-Cola упали на 1,6%: с 242 млрд до $ 238 млрд. Общие убытки составили $ 4 млрд.

Видео с жестом Роналду быстро завирусилось в интернете. При это многие вспомнили, что сам футболист был лицом компании Burger King, которая в свою очередь, сотрудничает с Pepsi — основным конкурентом Coca-Cola.

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