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В отели Севастополя не пустят без сертификата о вакцинации или справки о перенесённом коронавирусе

В гостиницах Севастополя можно будет разместиться, только имея сертификат о вакцинации или справку о перенесенном COVID-19. Об этом 17 июня заявил губернатор региона Михаил Развозжаев.

«Предлагаю с учетом роста посещаемости, выходных дней в Москве, в гостиницах, в официальных местах размещения расселять только при наличии сертификата вакцинированного, который распечатывается на госуслугах, либо справки о том, что переболел ковидом. Все остальное размещение в гостиницах ограничить», — цитирует Развозжаева «Интерфакс».

Губернатор пояснил, что отрицательные результаты теста на коронавирус приниматься не будут, но этот вопрос еще обсудят с прокуратурой.

В городе также будет ограничена работа общепита — с одиннадцати вечера до восьми утра кафе и рестораны будут закрыты. В ночные клубы и караоке-бары тоже не попасть, останавливают бронирование отдыха детей в составе групп. Выпускные проведут на открытых территориях школ для каждого класса отдельно.

С 17 марта прошлого года в Севастополе действует режим повышенной готовности. Смягчение мер произошло 1 февраля 2021 года. Сейчас в городе запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 15 тысяч человек, более 500 пациентов умерли.

Тем временем в России уже в четырёх регионах ввели обязательную вакцинацию граждан.

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Комментарии (6)

Павел Михайлов
Да как-то и не собирался пока ездить в этот совок.А теперь и подавно.
nuga
Вот и прекрасно,не нужен нам Крым,пусть плавают в лодках под ливнем,испугали.Жили без Крыма и проживем,Непривитый и сам должен шарахаться от таких мест,где собраны привитые в закрытом помещении,они его заразят.
Piter Russo
Пошли принимать меры кто во что горазд и на что ума хватило.
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