На таможне ждут автомобильного ажиотажа перед следующим матчем сборной Финляндии в Петербурге

Как сообщили 17 июня на Выборгской таможне, в настоящий момент оформление финских болельщиков проходит в штатном режиме. При этом перед предыдущим матчем финской сборной в Петербурге — 16 июня против команды России — пассажиропоток через автомобильные пункты пропуска на российско-финляндском участке границы значительно увеличился.

Таможенники уточняют, что в день игры Евро-2020 Россия — Финляндия и накануне его через посты МАПП «Торфяновка» и «Брусничное» проследовали 1157 и 150 болельщиков сборной Финляндии соответственно. За сутки по въезду в РФ было оформлено 29 автобусов и 397 легковых автомобилей с болельщиками. После же завершения матча часть финских болельщиков предпочла вернуться домой — за минувшую ночь через таможенный пост МАПП «Торфяновка» в Финляндию выехали обратно 512 болельщиков, 11 автобусов и 47 легковых автомобилей.



Ранее «Фонтанка» писала, что в общей сложности на игру Россия — Финляндия в Петербург приехали почти 6 тысяч болельщиков из Суоми.