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На таможне ждут автомобильного ажиотажа перед следующим матчем сборной Финляндии в Петербурге

Перед матчем Россия — Финляндия Выборгская таможня пропустила через границу более 400 машин и автобусов с финскими болельщиками

Выборгская таможня прогнозирует вероятность увеличения транспортных средств с футбольными болельщиками в преддверии следующего матча сборной Финляндии 21 июня в Петербурге. Гражданам предлагается заблаговременно планировать поездки через Государственную границу РФ.

Как сообщили 17 июня на Выборгской таможне, в настоящий момент оформление финских болельщиков проходит в штатном режиме. При этом перед предыдущим матчем финской сборной в Петербурге — 16 июня против команды России — пассажиропоток через автомобильные пункты пропуска на российско-финляндском участке границы значительно увеличился.

Фото: Выборгская таможня
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Фото: Выборгская таможня
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Фото: Выборгская таможня
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Таможенники уточняют, что в день игры Евро-2020 Россия — Финляндия и накануне его через посты МАПП «Торфяновка» и «Брусничное» проследовали 1157 и 150 болельщиков сборной Финляндии соответственно. За сутки по въезду в РФ было оформлено 29 автобусов и 397 легковых автомобилей с болельщиками. После же завершения матча часть финских болельщиков предпочла вернуться домой — за минувшую ночь через таможенный пост МАПП «Торфяновка» в Финляндию выехали обратно 512 болельщиков, 11 автобусов и 47 легковых автомобилей.

Ранее «Фонтанка» писала, что в общей сложности на игру Россия — Финляндия в Петербург приехали почти 6 тысяч болельщиков из Суоми.

Фото: Выборгская таможня
Фото: Выборгская таможня
Фото: Выборгская таможня

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