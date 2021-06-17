СМИ пообещали локдаун для непривитых в Москве. Власти назвали это «бредом»

Столичные власти официально не подтвердили возможность новых ограничительных мер.



«Власти обсуждают локдаун с 20 июня для непривитых, однако точное решение будут принимать исходя из статистики по заболевшим COVID-19, разговора с представителями бизнеса и статистики по вакцинации против COVID-19», — сообщил 17 июня журнал Forbes со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания не уточнили, какие именно ограничения ждут граждан, которые не прошли вакцинацию.

В столичной мэрии поспешили опровергнуть эту информацию. «Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал», — заявил в комментарии «Говорит Москва» глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.