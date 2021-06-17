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Жилье бизнес-класса чаще всего приобретают в Выборгском и Красногвардейском районах Петербурга

В 2021 году Выборгский и Красногвардейский районы стали самыми популярными среди покупателей квартир бизнес-класса. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в них сосредоточено 65% предложений бизнес-класса.

По данным аналитиков, первое место занимает район между Удельным парком и Сосновкой — привлекательной эту часть Выборгского района делают развитая транспортная, коммерческая и социальная инфраструктура и обширные зеленые зоны.

Вид на воду и близость исторического центра являются одними из важных характеристик жилья бизнес-класса. Так что серьезную конкуренцию лидеру составляет район Свердловской и Малоохтинской набережных. Также в Топ-5 популярных у покупателей локаций бизнес-класса вошел район вокруг станции метро «Фрунзенская», кварталы между проспектами Энергетиков и Шаумяна и бывшие промышленные территории возле станций метро «Черная речка» и «Лесная».

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