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Стрелял по подросткам — сиди в медовый месяц дома. Суд в Петербурге ограничил свободу молодожена с пневматической винтовкой

Суд в Петербурге отправил под домашний арест жителя Купчино

47-летний молодожен проведет медовый месяц сидя дома, после того как решил эффектно выиграть в конфликте с группой подростков.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 17 июня, по версии следствия, 13 июня мужчина из окна начал стрелять по подросткам, которые шумели на детской площадке у дома 6/4, корпус 1, по Купчинской улице. Он произвел не менее трех выстрелов из пневматической винтовки из окна своей квартиры, одна из пуль попала в ногу 15-летнему.

СК Петербурга возбудил уголовное дело по статье 213 (хулиганство). Сам мужчина, который в тот день с другом отмечал женитьбу, уверял, что стрелял в фонарный столб, чтобы напугать детей.

Против ходатайства следствия о домашнем аресте мужчина и его друг не возражали.

Не стал «возражать» и суд.

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