Стрелял по подросткам — сиди в медовый месяц дома. Суд в Петербурге ограничил свободу молодожена с пневматической винтовкой

47-летний молодожен проведет медовый месяц сидя дома, после того как решил эффектно выиграть в конфликте с группой подростков.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 17 июня, по версии следствия, 13 июня мужчина из окна начал стрелять по подросткам, которые шумели на детской площадке у дома 6/4, корпус 1, по Купчинской улице. Он произвел не менее трех выстрелов из пневматической винтовки из окна своей квартиры, одна из пуль попала в ногу 15-летнему.



СК Петербурга возбудил уголовное дело по статье 213 (хулиганство). Сам мужчина, который в тот день с другом отмечал женитьбу, уверял, что стрелял в фонарный столб, чтобы напугать детей.

