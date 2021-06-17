Два рейса из Петербурга задержаны в Пулково из-за ЧП в аэропорту Симферополя

«Аэропорт Симферополя возобновил работу в штатном режиме. Взлётно-посадочная полоса разблокирована. <…> На данный момент задерживается прибытие 21 рейса, экипажи 17 из них приняли решение приземлиться на запасных аэродромах», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале авиагавани.
Согласно данным онлайн-табло Пулково, по состоянию на 14:30 в петербургском аэропорту задерживается вылет двух рейсов в Симферополь: U6 511 («Уральские авиалинии») и N4 129 («Северный ветер»). Время задержки в среднем составляет от одного до двух часов.
«Фонтанка» писала, что минувшим утром в симферопольском аэропорту за пределы взлётно-посадочной полосы выкатился Boeing, который прилетел из Москвы. В результате ЧП оказалась заблокирована ВПП, самолёты временно не принимались и не отправлялись. Пострадавших нет. Все пассажиры этого рейса были доставлены в терминал автобусами.