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Пассажирский самолёт выкатился за пределы полосы в аэропорту Симферополя. В Пулково задержан один рейс

Симферополь не принимает самолеты из-за выкатившегося за пределы полосы борта

Пассажирский самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы аэропорта Симферополя. Об этом 17 июня сообщает РИА Новости.

По предварительной информации агентства, никто не пострадал, но ВПП временно заблокирована. В связи с инцидентом в аэропорту Симферополя на прилёт задерживается 11 рейсов, три из них летят на запасной аэродром в Анапу.

ТАСС также пишет, что из-за случившегося симферопольская авиагавань не отправляет самолёты. Убрать лайнер с ВПП планируют до часа дня.

Судя по данным сервиса Flightradar24, речь идёт о рейсе EO123 Москва — Симферополь, который выполняла авиакомпания Pegas Fly.

По данным онлайн-табло Пулково, по состоянию на полдень задержан вылет рейса U6 657, следующего из Петербурга в Симферополь. Его выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолёт должен был подняться в небо в 11:05. Новое время отправления — 12:45.

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