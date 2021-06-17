Пассажирский самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы аэропорта Симферополя. Об этом 17 июня сообщает РИА Новости.
По предварительной информации агентства, никто не пострадал, но ВПП временно заблокирована. В связи с инцидентом в аэропорту Симферополя на прилёт задерживается 11 рейсов, три из них летят на запасной аэродром в Анапу.
ТАСС также пишет, что из-за случившегося симферопольская авиагавань не отправляет самолёты. Убрать лайнер с ВПП планируют до часа дня.
Судя по данным сервиса Flightradar24, речь идёт о рейсе EO123 Москва — Симферополь, который выполняла авиакомпания Pegas Fly.
По данным онлайн-табло Пулково, по состоянию на полдень задержан вылет рейса U6 657, следующего из Петербурга в Симферополь. Его выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолёт должен был подняться в небо в 11:05. Новое время отправления — 12:45.