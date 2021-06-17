Госдума приняла закон о сохранении на счетах прожиточного минимума при списании негосударственных долгов

По закону, для удержания средств гражданин сможет подать соответствующее заявление о защите конкретного банковского счета в отделение ФССП, после чего банк при взыскании долга будет обязан оставлять на нём эту сумму.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о сохранении на счетах граждан ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума при списании с них негосударственных долгов, следует из поправок, внесённых 17 июня в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и ФЗ «Об исполнительном производстве».

Однако ограничение на удержание средств не будет распространяться на случаи взыскания алиментов, возмещения причиненного преступлением ущерба и нанесенного здоровью вреда, компенсации морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, уплаты административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера. Счета не будут защищены и от списаний по «иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды» и по задолженности по всем видам коммунальных платежей.



Проект закона был внесен в Госдуму в феврале этого года группой парламентариев от «Единой России», среди авторов — глава думской фракции Сергей Неверов, его заместитель Андрей Исаев, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Закон вступит в силу 1 февраля 2022 года.



В Петербурге прожиточный минимум составляет 11 910 рублей, для трудоспособного населения — 13 073 руб. Для пенсионеров — 10 280 руб., а для детей — 11 607 руб.

