Госдума приняла закон о сохранении на счетах прожиточного минимума при списании негосударственных долгов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о сохранении на счетах граждан ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума при списании с них негосударственных долгов, следует из поправок, внесённых 17 июня в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и ФЗ «Об исполнительном производстве».
По закону, для удержания средств гражданин сможет подать соответствующее заявление о защите конкретного банковского счета в отделение ФССП, после чего банк при взыскании долга будет обязан оставлять на нём эту сумму.
Однако ограничение на удержание средств не будет распространяться на случаи взыскания алиментов, возмещения причиненного преступлением ущерба и нанесенного здоровью вреда, компенсации морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, уплаты административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера. Счета не будут защищены и от списаний по «иным требованиям по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды» и по задолженности по всем видам коммунальных платежей.
Проект закона был внесен в Госдуму в феврале этого года группой парламентариев от «Единой России», среди авторов — глава думской фракции Сергей Неверов, его заместитель Андрей Исаев, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Закон вступит в силу 1 февраля 2022 года.
В Петербурге прожиточный минимум составляет 11 910 рублей, для трудоспособного населения — 13 073 руб. Для пенсионеров — 10 280 руб., а для детей — 11 607 руб.