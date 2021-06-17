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Роналду задержал самый ответственный охранник в мире

Найден, возможно, самый ответственный охранник в истории. В Будапеште один из сотрудников службы безопасности догнал суперзвезду мирового футбола Криштиану Роналду и потребовал у него показать аккредитацию.

Сам футболист против такой щепетильности не имел ничего против и подчинился. Судя по всему, с аккредитацией все оказалось нормально, и футболист продолжил свой путь.

Забавная ситуация произошла 15 июня перед игрой Португалия — Венгрия (3:0), однако видео момента стало доступно только сейчас.

Ранее Роналду уже попал в историю, отодвинув в сторону бутылки с кока-колой, чем спровоцировал практически флешмоб и падение акций компании.

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Комментарии (1)

SapienS
Никто не обязан знать кого-то в лицо, а уж тем более зная, давать послабления.
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