Найден, возможно, самый ответственный охранник в истории. В Будапеште один из сотрудников службы безопасности догнал суперзвезду мирового футбола Криштиану Роналду и потребовал у него показать аккредитацию.
Сам футболист против такой щепетильности не имел ничего против и подчинился. Судя по всему, с аккредитацией все оказалось нормально, и футболист продолжил свой путь.
😵🚫 ШОК! Мужчина не узнал Криштиану Роналду!— Sports.ru (@sportsru) June 17, 2021
Похоже, это был сотрудник Coca-Cola 😁 pic.twitter.com/8zhEtavRsl
Забавная ситуация произошла 15 июня перед игрой Португалия — Венгрия (3:0), однако видео момента стало доступно только сейчас.