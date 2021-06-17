Найден, возможно, самый ответственный охранник в истории. В Будапеште один из сотрудников службы безопасности догнал суперзвезду мирового футбола Криштиану Роналду и потребовал у него показать аккредитацию.



Сам футболист против такой щепетильности не имел ничего против и подчинился. Судя по всему, с аккредитацией все оказалось нормально, и футболист продолжил свой путь.