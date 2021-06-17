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Пробки в Петербурге снова выросли к обеду, и уже без ограничений из-за Евро

В Петербурге увеличилась загруженность дорог

Загруженность дорог Петербурга 17 июня к 13 часам достигла 5 баллов.

Как сообщает «Яндекс», это на 1 балл выше обычного показателя для данного времени суток, однако столько же было и вчера в час дня. При этом вчера действовали серьёзные ограничения движения в связи с матчем Евро-2020, которых сегодня уже нет.

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«Пятёрка» в обеденное время фиксировалась в июне уже несколько раз. При этом по утрам и вчера, и сегодня было максимум 4 балла. Утром чаще бывает 5 баллов (в летнее время, в остальное — 6 баллов). В вечерние часы пик в последние рабочие дни пробки достигали 7 баллов.

Судя по карте «Яндекса», одним из самых проблемных участков сейчас является внутреннее кольцо КАД от Мурманского шоссе до вантового моста. У въезда на мост пользователи отметили ДТП. Пробка есть и на Народной улице. В центре очень плотно на Садовой улице на подъезде к Невскому проспекту.

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Комментарии (2)

260569221
Завтра пробки будут 8 баллов.. из за дачников

А того, кто придумал на съезде с кад на Энгельса сделать из 3-х полос 1 - сжечь на костре
265112722
Если не из-за Евро, другого какого-нибудь мероприятия или, вдруг, приезда первого лица, то и никому неинтересно, пробки и пробки. Оказывается, они и просто так случаются.
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