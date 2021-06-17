Как сообщает «Яндекс», это на 1 балл выше обычного показателя для данного времени суток, однако столько же было и вчера в час дня. При этом вчера действовали серьёзные ограничения движения в связи с матчем Евро-2020, которых сегодня уже нет.
«Пятёрка» в обеденное время фиксировалась в июне уже несколько раз. При этом по утрам и вчера, и сегодня было максимум 4 балла. Утром чаще бывает 5 баллов (в летнее время, в остальное — 6 баллов). В вечерние часы пик в последние рабочие дни пробки достигали 7 баллов.
Судя по карте «Яндекса», одним из самых проблемных участков сейчас является внутреннее кольцо КАД от Мурманского шоссе до вантового моста. У въезда на мост пользователи отметили ДТП. Пробка есть и на Народной улице. В центре очень плотно на Садовой улице на подъезде к Невскому проспекту.